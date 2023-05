Lächerlich günstig? Dieses E-Bike kostet jetzt nur 699 Euro

Für viele soll ein Fahrrad beziehungsweise E-Bike vor allem eines können: Einen schnell und leicht von A nach B bringen. Wer dabei nicht gleich über 1.000 oder sogar 2.000 Euro ausgeben möchte, sollte sich einmal folgendes Angebot bei eBay ansehen. Denn hier gibt es jetzt das Zündapp Z80S 700c E-Trekkingrad zum Bestpreis von gerade einmal 699 Euro. Das ist ein richtig guter Preis für ein E-Bike, da selbst günstige Modelle meist erst ab 1.000 Euro starten. Das kannst du von dem Modell erwarten und so gut ist der Deal – wir machen den Check.

E-Bike bei eBay: Das bietet das Pedelec

Wem vor allem ein günstiger Preis wichtig ist, trifft mit dem Zündapp E-Bike eine gute Wahl. Bei dem Angebots-Modell handelt es sich um ein E-Trekkingrad für die City und etwa unebene Feldwege. Dafür ist es mit einer Federgabel am Vorderrad ausgestattet, das Stöße sanft abfedert. Der Sattel ist jedoch nicht gefedert, weshalb Offroad-Fahrten weniger empfehlenswert sind. Dazu setzt der Hersteller auf eine 28-Zoll-Bereifung und einen Rahmen aus Alu. Dadurch kommt der motorisierte Drahtesel auf ein Gewicht von rund 24 Kilogramm.

Der Akku ist unscheinbar unter dem Gepäckträger verbaut und liefert eine Leistung von 374,4 Wh. Dadurch ist eine Reichweite von bis zu 115 Kilometern mit einer Aufladung möglich. Die genaue Reichweite hängt aber immer von der jeweiligen Strecke und der gewählten Unterstützungsstufe ab. Nach rund fünf Stunden an der Steckdose soll der Akku wieder voll geladen sein. Weiterhin ist das E-Bike mit einem Radnabenmotor am Hinterrad ausgestattet, der dich wie üblich bei Geschwindigkeiten bis 25 km/h unterstützt. Zur Auswahl stehen dir drei Unterstützungsstufen, die du über ein LED-Display am Lenker auswählst.

Darüber hinaus ist in dem E-Bike von Zündapp eine Shimano-Schaltung mit 21 Gängen verbaut, die dir bei Steigungen zusätzlich die Fahrt erleichtert. Vorne und hinten setzt man für die Sicherheit zudem auf V-Bremsen – Rücktrittbremsen sind nicht vorhanden. Außerdem verfügt das Pedelec über eine integrierte Beleuchtung an der Vorder- und Rückseite.

Zündapp Z80S 700c – E-Bike im Angebot bei eBay

Das Angebot im Check: So gut ist der Preis wirklich

Kommen wir zu den Kosten des Zündapp E-Bikes. Für gerade einmal 699 Euro wird es bei eBay verkauft und ist damit ein ordentliches Schnäppchen. Das zeigt sich vor allem beim Blick auf den Preisvergleich. Denn der nächst günstigste Anbieter (Lidl) verkauft das Gefährt mit 1.199 Euro für 500 Euro mehr. Zwar kommen bei eBay noch 49,99 Euro Versandkosten hinzu, jedoch ist es dann immer noch weitaus günstiger als beim Discounter, der knapp 20 Euro Versandkosten berechnet. Ein gutes Angebot? Auf jeden Fall. Wie lange es gilt, können wir leider nicht erkennen. Die einzige Angabe, die eBay macht: „Mehr als 10 verfügbar“ – das Angebot kann also durchaus schnell vergriffen sein.