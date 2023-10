Kurzzeitig super billig: Flexibler Tarif-Kracher mit bis zu 50 GB im Angebot

Egal, ob 20, 30, oder sogar 50 GB: Bei sim.de gibt’s aktuell wirklich für jeden den passenden Tarif – und das zu absoluten Spar-Preisen! So sicherst du dir die Variante mit 20 GB etwa schon für lediglich 9,99 Euro im Monat, während die Vielsurfer-Variante mit 50 GB monatlich 19,99 Euro kostet. Wir stellen dir die verschiedenen Tarife genauer vor und zeigen, was dir für dein Geld hier alles geboten wird.

Günstige Tarife mit Allnet-Flat, EU-Roaming und Co.

Werfen wir doch direkt mal einen genaueren Blick auf die verschiedenen Tarife. Neben dem Tarif mit 5 GB für 5 Euro stellt die Variante mit 20 GB unsere Empfehlung für alle Sparfüchse dar, die nicht all zu viel Datenvolumen brauchen. Mit den 20 GB solltest du so nämlich problemlos durch den Monat kommen, ohne etwa in Bus und Bahn auf deine Lieblingsmusik verzichten zu müssen. Das Preisschild von nur 9,99 Euro im Monat kann sich dafür absolut sehen lassen.

Du möchtest mehr Datenvolumen? Dann schnapp dir den Tarif mit 30 GB für nur zwei Euro mehr. Für Vielsurfer gibt es mit der 50-GB-Variante ebenfalls eine preiswerte Option: Das massive Datenvolumen kostet dich bei sim.de momentan nur noch 19,99 Euro im Monat.

Egal, für welchen Vertrag du dich entscheidest, gesurft wird stets mit bis zu 50 MBit/s im Telefónica-Netz. Dies reicht locker für ruckelfreies Surfen und Streamen. Der Upload fällt mit maximal 32 MBit/s ebenfalls ordentlich aus. Außerdem profitierst du noch von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenlosem EU-Roaming.

→ Die Tarife bei sim.de im Überblick

Eine Sache musst du bei den Tarifen von sim.de jedoch beachten: die Datenautomatik. Diese Option ist nämlich zunächst automatisch aktiviert und könnte zu weiteren Kosten führen, solltest du dein monatliches Datenvolumen aufbrauchen. Doch keine Panik: Die vermeintliche Kostenfalle kann umgehend online abgeschaltet werden, sodass für dich keinerlei extra Kosten entstehen.

Mehr Flexibilität? Kein Problem!

Wer viel Wert auf eine hohe Flexibilität legt, kann übrigens ebenso problemlos zu diesen Tarif-Angeboten greifen. Auf Wunsch können die Verträge nämlich ohne Mindestlaufzeit abgeschlossen werden, sodass du jederzeit monatlich kündigen kannst. Dadurch steigt der einmalige Anschlusspreis jedoch auf 19,99 Euro. Alternativ bindest du dich direkt 24 Monate und zahlst dann reduzierte Anschlusskosten in Höhe von nur 9,99 Euro. Die Rufnummern-Mitnahme ist übrigens in beiden Fällen möglich.