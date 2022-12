Kühl- & Gefrierschränke von Siemens: Darum lohnen sich diese Geräte jetzt noch doppelt

Moderne Kühlgefrierkombinationen sind die idealen Geräte, deine Lebensmittel zu Hause aufzubewahren. Im Gegensatz zu älteren Produkten verbrauchen sie wesentlich weniger Energie. Diese drei Modelle unter 1.000 Euro lohnen sich zurzeit doppelt. Die passende Aktion zeigen wir dir in aller Ausführlichkeit – sie endet aber am 31.12. Schnell sein lohnt sich also unter Umständen.

Drei Modelle unter 1.000 Euro lohnen sich dank Gutschein-Aktion doppelt

Siemens lockt zurzeit mit einer Aktion, bei der Kunden beim Kauf von teilnehmenden Geräten sich zusätzlich Rabatt auf HelloFresh Kochboxen sichern können. Insgesamt sind bis zu 90 Euro Rabatt dabei möglich, solange du deine Kühlgefrierkombination im Aktionszeitraum bis zum 31.12.2022 erwirbst. Um den Rabatt freizuschalten, musst du dein Aktionsgerät nach dem Kauf bis zum 31.01.2023 mithilfe deines Kaufbelegs bei HelloFresh registrieren. HelloFresh Kochboxen sind bis auf das Gramm genau mit Zutaten für ein Gericht gefüllt und bieten dir zusätzlich Schritt-für-Schritt-Rezeptkarten, mit denen du dein Wunschgericht jederzeit kochen kannst. Alle teilnehmenden Aktionsgeräte bei MediaMarkt kannst du auf dieser Übersichtsseite finden. Die drei nachfolgenden Modelle lohnen sich dank aktueller Rabatte bei dieser Aktion besonders.

SIEMENS KG49EAICA iQ500

Diese Kühlgefrierkombination mit Energieeffizienzklasse C und einem Jahresverbrauch von 163 kWh ist zurzeit um über 50 Prozent reduziert. Du kannst sie daher für 689,99 Euro erwerben. Sie verfügt über ein Inox-antifingerprint-Design und bietet dir im Kühlschrank einen Stauraum von 302 Litern. Insgesamt stehen dir fünf Abstellflächen aus Sicherheitsglas zur Verfügung. Drei davon kannst du individuell in der Höhe verstellen. Zusätzlich stehen in der Tür ein Flaschenabsteller sowie drei Regalfächer für dich bereit. Der Gefrierraum besitzt ein Volumen von 117 Litern mit drei transparenten Gefriergutfächern.

SIEMENS KG39N2LCF iQ300

Mit einem Rabatt von 35 Prozent kannst du diese Kühlgefrierkombination für 839,99 Euro kaufen. Es handelt sich um ein Modell mit Energieeffizienzklasse C sowie einem Jahresverbrauch von 162 kWh. Er stellt dir einen Gefrierraum von 103 Litern sowie ein Kühlschrankvolumen von 260 Litern zur Verfügung. Die Fächer-Aufteilung der Kühlgefrierschrankkombination fällt identisch zu dem vorherigen Modell aus.

SIEMENS KG39NXICF iQ300

Auch diese Kühlgefrierkombination mit der Energieeffizienzklasse C kannst du zurzeit mit über 30 Prozent Preisnachlass für 869,99 Euro erhalten. Sie verfügt über einen Jahresverbrauch von 162 kWh und stellt dir 260 Liter Kühlraum sowie 103 Liter Gefrierraum zur Verfügung. Auch bei dieser Kühlgefrierkombination wird auf fünf Fächer im Kühlschrank mit drei verstellbaren Flächen sowie drei halbtransparente Gefrierfächer gesetzt.