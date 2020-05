Monsieur Cuisine Connect: Lidl bringt günstige Thermomix-Klon zurück

Für die einen sind sie ein magisches Instrument, für andere völlig überflüssig: die Küchenmaschinen. Sie kann gefühlt fast alles, aber mit Sicherheit kochen, garen, mixen oder wiegen. Das verlangt natürlich seinen Preis, wodurch der Kostenpunkt für einen Thermomix im dreistelligen Bereich liegt.

Doch wie in so vielen Bereichen gibt es auch im Segment der modernen Küchengeräte günstige Alternativen. Discounter wie Aldi oder Lidl sind mit ihren Angeboten meist weit vorn. Aktuell bringt nun Lidl einen alten Bekannten zurück in die Regale: den Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200.

Monsieur Cuisine Connect im Lidl-Angebot

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft Ende 2019 bot Lidl den Monsieur Cuisine Connect schon einmal an. Nun kommt die beliebte Thermomix-Alternative erneut in die Regale – und das sowohl virtuell als auch stationär.

Die Küchenmaschine Monsieur Cuisine Connect wird zu einem Preis von 349 Euro feilgeboten. Zu der Küchenmaschine legt Lidl noch Aufsätze, zwei Spatel und ein Kochbuch obendrauf. Damit unterbietet Lidl zwar den Preis für populäre Markengeräte, rüttelt aber nicht am Kostenpunkt von früheren Angeboten. Ergo: Der Monsieur Cuisine Connect ist zu einem guten, aber nicht zum neuen Tiefstpreis zu ergattern.

Monsieur Cuisine Connect: Das kann die smarte Küchenmaschine

Mit dem Monsieur Cuisine Connect bekommst du eine smarte Küchenmaschine, die sich durch das integrierte 7-Zoll-Tablet mit dem WLAN verbinden kann. Das bedeutet, dass du vor oder während des Kochens beispielsweise Rezepte über die passende App herunterladen und lesen kannst.

Darüber hinaus bietet der Monsieur Cuisine Connect einen Cooking-Pilot mit über fünfhundert vorinstallierten Rezepten, dessen Zubereitung dir über den Bildschirm Schritt für Schritt angezeigt werden. Zu den weiteren Funktionen der Küchenmaschine zählen:

Funktionen: Kochen, anbraten, mixen/Eiscrushen, pürieren, Dampfgaren, emulgieren, wiegen, zerkleinern, rühren und kneten

Rechts- und Linkslauf (Lebensmittel werden bei Linkslauf nicht zerkleinert)

Integrierte Küchenwaage für direktes Wiegen im Topf bis fünf Kilogramm

4,5 Liter Edelstahl-Mixbehälter

10-stufige Geschwindigkeitseinstellung und zusätzliche Turbofunktion zum Impulsmixen

Einstellbare Temperatur von 37-130 Grad

Monsieur Cuisine Connect bei Lidl – jetzt erhältlich

Verfügbar ist der Thermomix-Klon ab sofort, also dem 7. Mai, in allen Lidl-Filialen und im Online-Shop. In der Vergangenheit zeigte sich das Angebot und der Monsieur Cuisine Connect als hart umkämpft – so auch beim aktuellen Angebot. Im Lidl-Online-Shop ist die Küchenmaschine derzeit bereits nicht mehr erhältlich. Ob Lidl hier noch einmal aufstockt, ist unklar. Somit kannst du den Monsieur Cuisine Connect vorerst nur in deiner Lidl-Filiale vor Ort kaufen.

