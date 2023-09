Küchengeräte zum Spar-Preis: Mixer, Grill & Co. deutlich günstiger

E-Nummern, Polyethylen, Acrylates Copolymer, Zucker und Fette. Keine Ahnung, was das bedeutet? Inhaltsstoffe sind zumeist in komplizierten Fachwörtern in den Inhaltsangaben von Lebensmitteln und Kosmetika verpackt. Wer blickt da beim Einkauf der Lieblingsprodukte schon durch? Richtig, Apps.