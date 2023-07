Über 440 Euro billiger: Krups Kaffeevollautomat mit Riesen-Rabatt bei MediaMarkt

Ein Kaffeevollautomat liefert dir vielfältige Heißgetränke ohne großen Aufwand – für alle Kaffee-Liebhaber lohnt sich eine solche Maschine also definitiv. Gleichzeitig sind eben jene Vollautomaten aber oftmals auch mit einem hohen Preisschild versehen. Umso spannender ist daher dieses aktuelle Angebot rund um den Krups Arabica Picto Kaffeevollautomaten. Mit einem simplen Trick holst du dir so momentan nämlich hochwertigen Kaffeegenuss bereits für nur 242,10 Euro (10 Prozent Rabatt mit Code „HAUSHALTSWAREN“) in deine Küche.

Frisch aufgebrühter Muntermacher per Knopfdruck – das bietet der Kaffeevollautomat

Wenn du morgens nicht viel Zeit hast, aber trotzdem einen frisch gemahlenen und heiß aufgebrühten Wachmacher trinken möchtest, eignet sich ein Kaffeevollautomat für dich. Mit dem Angebots-Modell von Krups zapfst du dir schwarzen Kaffee, Espresso oder Ristretto per Knopfdruck. Auch fluffiger Milchschaum in Barista-Qualität lässt sich mit der manuellen Dampfdüse zubereiten.

Dank des geringen Gewichts und der kompakten Maße passt der Kaffeevollautomat auch in kleinere Küchen. Zudem lassen sich auch zwei Tassen gleichzeitig aufbrühen, wodurch die Wartezeiten kurz bleiben. Weiterhin heizt er schnell auf und ist somit rasch betriebsfähig. Das Kaffeemahlwerk lässt sich in drei verschiedenen Stärkegraden einstellen und der Wassertank fasst 1,7 Liter. Darüber hinaus ist die Maschine mit einem automatischen Reinigungsprogramm ausgestattet. Dadurch werden Wasserrückstände innerhalb der Maschine reduziert und es entsteht weniger Kalk. Somit bleibt der Reinigungs- und Wartungsaufwand im Rahmen.

Satte 447 Euro Rabatt? So sicherst du dir den Schnäppchen-Preis

Und all das kannst du dir aktuell zum absoluten Schnäppchen-Preis sichern. Bei MediaMarkt kostet der Kaffeevollautomat dank eines starken Rabatts von 61 Prozent bis zum 31. Juli (9 Uhr) nur noch 269 Euro. Doch es geht sogar noch günstiger! Der Elektromarkt verkauft die Kaffeemaschine nämlich auch via eBay und hier kannst du über den Code HAUSHALTSWAREN momentan noch mal weitere 10 Prozent sparen. Dadurch sinkt der Preis auf lediglich 242,10 Euro! Ein absolutes Schnäppchen für die hochwertige Maschine, denn so sparst du satte 447,89 Euro im Vergleich zum UVP.