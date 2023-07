Krasser TV-Deal: Ambilight OLED-TV über die Hälfte billiger & mit gratis Soundbar

Dank eines Rabatts von 52 Prozent gibt’s bei MediaMarkt bis zum 24. Juli einen 48 Zoll großen OLED-TV mit vierseitigem Ambilight zum absoluten Tiefstpreis von 799 Euro im Angebot. Allein das wäre schon ein toller Deal, MediaMarkt legt jetzt aber noch einen drauf und schenkt dir zusätzlich noch eine Soundbar der Marke im Wert von 629,99 Euro (UVP). Wir schauen uns diesen Hammer-Deal einmal genauer an.

Mit 120 Hz, Ambilight & Dolby Atmos: Das zeichnet den OLED-TV aus

Der Philips OLED-TV (48OLED837/12) für 799 Euro kommt dabei mit allen Features und Vorteilen daher, die man sich von einem hochwertigen Fernseher wünschen kann. Gestochen scharfe Bilder in 4K, eine realitätsnahe Farbwiedergabe, HDR-Formate wie HDR10+ und Dolby Vision sowie tolle Bildoptimierungen – diesem Gerät fehlt es wirklich an nichts. Hinzu kommt sogar noch eine äußerst starke Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hz – wodurch sich der OLED-TV ebenso perfekt für alle Gamer eignet.

Auch die Vielzahl an praktischen Anschlüssen kann sich sehen lassen: Gleich vier HDMI- und drei USB-Stecker wurden bei dem Fernseher verbaut. Außerdem gibt es unter anderem noch einen digitalen Audio-Ausgang, einen CI+-Slot sowie einen LAN-Anschluss. Alternativ kannst du den 4K-TV aber selbstverständlich ebenfalls via WLAN mit dem Internet verbinden und so auf die beliebten Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zuzugreifen.

Angereichert wird das tolle Gesamtpaket von der beliebten Ambilight-Technologie, welche durch rückseitig verbaute LEDs für eine größere Tiefenwirkung sorgt. Philips setzt bei diesem Modell auf ein vierseitiges Ambilight für ein noch stärkeres Mittendrin-Gefühl beim Fernsehen. Und auch in Sachen Sound kann der 48 Zoll große OLED-TV punkten: Der Fernseher verfügt bereits ohne die gratis Soundbar über eine Audio-Ausgangsleistung von 70 Watt und unterstützt Dolby Atmos.

Gratis Soundbar on top: Das macht diesen TV-Deal so besonders

Im Angebotspreis von 799 Euro ist zusätzlich noch die Philips TAB8905 Soundbar inklusive. Die Soundbar samt wireless Subwoofer liefert dir über 3.1.2 Kanäle eine starke Gesamtleistung von 600 Watt. Zusätzlich unterstützt das Gerät ebenfalls Dolby Atmos und ist Bluetooth-fähig.

Die Soundbar ist dabei mit einem UVP von 629,99 Euro versehen, war im Netz jedoch zuvor schon zum Tiefstpreis von 355 Euro erhältlich. Dennoch: Als gratis Extra kann sich dieses Gerät absolut sehen lassen. Denn allein das Preisschild von 799 Euro für den OLED-TV ist bereits der absolute Tiefstpreis für den hochwertigen Fernseher. Die gratis Soundbar macht das Angebot dann zu einem echten Spartipp.

→ Philips 48 Zoll Ambilight OLED-TV mit gratis Soundbar für 799 Euro