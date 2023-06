Krasser Rabatt: Bluetooth-Kopfhörer mit 40 Stunden Akku für nur 22 Euro

Bei Amazon gibt es aktuell ein waschechtes Kopfhörer-Schnäppchen zu entdecken. Dank eines Rabatts von 52 Prozent zahlst du so nur noch rund 22 Euro für gute Bluetooth-Kopfhörer. Die In-Ears überzeugen dabei insbesondere mit einer langen Akkulaufzeit von satten 40 Stunden inklusive des Ladecases. Doch auch der Sound und die Mikrofone mit Geräuschunterdrückung können sich hören lassen.

40 Stunden Akku? Das können die Schnäppchen-Kopfhörer

Bei den Schnäppchen-Stöpseln für 21,99 Euro handelt es sich um die Life P2 Bluetooth-Kopfhörer von soundcore. Die Marke gehört zum bekannten Elektronik-Hersteller Anker, der neben Ladegeräten und Powerbanks ebenfalls ordentliche Kopfhörer produziert. Vor allem dank des Rabatts von 52 Prozent bei Amazon können sich die Life P2 Stöpsel absolut sehen lassen. So verfügen die Kopfhörer etwa über eine Akkulaufzeit von rund 7 Stunden. Über das mitgelieferte Ladecase holst du sogar bis zu 40 Stunden Musikwiedergabe aus dem Gerät raus. Besonders cool: Wenn es mal schnell gehen muss, kannst du die In-Ears bereits in 10 Minuten über das USB-C-Kabel ausreichend aufladen, um wieder einer Stunde deiner Lieblingsmusik zu lauschen.

Abgesehen vom guten Akku, wollen dir die Bluetooth-Kopfhörer aber ebenso einen tollen Sound liefern. Dafür sorgt beispielsweise die BassUp Technologie. Diese analysiert deine Musik in Echtzeit und optimiert so stets dein Sounderlebnis. Gleichzeitig wissen auch die integrierten Mikrofone mit einer möglichst klaren Gesprächsqualität zu überzeugen. So kannst du die Stöpsel etwa im Homeoffice für eine Videokonferenz verwenden. Dank der Geräuschunterdrückung versteht dich dein Gesprächspartner aber auch unterwegs. Vor plötzlichem Regen musst du dir dank des Wasserschutzes nach IPX7 ebenfalls keine Sorgen machen.

Abgerundet wird das gute Gesamtpaket der Life P2 Bluetooth-Kopfhörer vom schicken Design samt einer angenehmen Passform. Damit die Stöpsel auch wirklich in dein Ohr passen, werden gleich fünf verschiedene EarTips in unterschiedlichen Größen mitgeliefert. Anschließend verbindest du das Gerät blitzschnell via Bluetooth 5.0 mit deinem Smartphone und kannst loslegen.

Bluetooth-Kopfhörer im Preis-Check

Bei Amazon gibt’s aktuell einen starken Rabatt von 52 Prozent auf die soundcore Life P2 in In-Ear-Kopfhörer. Dadurch zahlst du für die Stöpsel in Schwarz nur noch 21,99 Euro, während bei der weißen Variante 23,99 Euro auf dem Preisschild stehen. Dieser Schnäppchen-Preis kann sich absolut sehen lassen und wird von keinem anderen Anbieter im Netz geschlagen. Doch nicht nur das: Ein Blick auf die Preisentwicklung (siehe unten) zeigt zudem, dass es die Bluetooth-Kopfhörer zuvor sogar noch nie billiger gab! Gleichzeitig hinterlässt das Rating von 4,2 Sternen bei über 119.000 Amazon-Bewertungen ebenfalls einen guten Eindruck. Wenn du also funktionale und vor allem preiswerte Kopfhörer suchst, kannst du hier bedenkenlos zuschlagen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt