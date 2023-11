Krasse Vodafone-Aktion: Drei Monate komplett kostenlos – ohne Haken

Wenn du schon länger damit geliebäugelt hast, das Vodafone-Netz einmal auszuprobieren oder zu Vodafone zu wechseln, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Der Mobilfunker schenkt dir drei Monate lang eine Allnet-Flatrate und kostenloses Datenvolumen, ohne dass du dich langfristig binden musst. Dabei handelt es sich um den Tarife CallYa Allnet Flat S, eine Prepaid-Karte ohne Vertragsbindung. Üblicherweise bekommst du die SIM-Karte kostenlos, aber ohne Startguthaben. Ab sofort packt Vodafone aber 30 Euro Startguthaben auf dein Prepaid-Konto. Das bedeutet, du kannst CallYa Allnet Flat S knapp drei Monate – oder genauer zwölf Wochen – komplett kostenlos nutzen.

Drei Monate Vodafone kostenlos – inklusive Auslandsgesprächen

Dadurch, dass du einen Prepaid-Tarif nutzt, gehst du keinerlei Verpflichtung ein. Lädst du die Karte nicht mehr auf, kannst du den Tarif nicht mehr nutzen. Damit du die 30 Euro Startguthaben bekommst, musst du bei der Buchung den Promo-Code „BONUS30“ eingeben. Die Aktion läuft nur kurze Zeit.

Der Tarif im Detail: Für regulär 9,99 Euro kannst du innerhalb von vier Wochen insgesamt 6 GB Daten verbrauchen. Außerdem kannst du unlimitiert telefonieren und SMS verschicken. Möglich ist das im LTE-Netz von Vodafone. Außerdem kannst du sogar das Vodafone-5G-Netz in ganz Deutschland nutzen. Mehr noch: Du kannst diesen Tarif auch in der gesamten EU ohne Mehrkosten nutzen. Und: Auch Telefonate und SMS ins Ausland sind enthalten – zumindest, wenn du nicht mehr als 200 Einheiten (also Minuten und SMS) je Abrechnungszeitraum in die Netze in der EU-Länder verbrauchst. Nach Verbrauch der 6 GB je vier Wochen ist die Datennutzung faktisch nicht mehr möglich, es wird auf 32 kBit/s gedrosselt.

Auf Wunsch kannst du deine neue SIM-Karte übrigens auch kostenlos als eSIM bekommen. So kannst du sie in vielen Smartphones als Zweit-SIM-Karte nutzen. Und: Bringst du eine Handynummer mit, schenkt dir Vodafone weitere 10 Euro Startguthaben. Die Mitnahme der Nummer bei deinem bisherigen Anbieter ist kostenlos.