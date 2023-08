Krasse Vodafone-Aktion: 60 GB LTE & 5G für alle kostenlos

Die SIM-Karte für CallYa Digital kannst du bei Vodafone kostenlos bestellen – auch ohne eine Sonderaktion. Üblicherweise ist aber kein Startguthaben enthalten, sodass du die Karte zur Nutzung erst einmal aufladen musst. Ab sofort packt Vodafone aber noch 60 Euro Startguthaben auf dein Prepaid-Konto. Das bedeutet, du kannst CallYa Digital knapp drei Monate – oder genauer zwölf Wochen – komplett kostenlos nutzen.

Dadurch, dass du einen Prepaid-Tarif nutzt, gehst du keinerlei Verpflichtung ein. Allerdings musst du die Option dann kündigen. Damit du die 60 Euro Startguthaben bekommst, musst du bei der Buchung den Promo-Code „BONUS60“ eingeben. Die Aktion läuft nur kurze Zeit.

Der Tarif im Detail: Für 20 Euro kannst du innerhalb von vier Wochen insgesamt 20 GB Daten verbrauchen. Außerdem kannst du unlimitiert telefonieren und SMS verschicken. Möglich ist das im LTE-Netz von Vodafone. Außerdem kannst du sogar das Vodafone-5G-Netz in ganz Deutschland nutzen. Mehr noch: Du kannst diesen Tarif auch in der gesamten EU ohne Mehrkosten nutzen. Nach Verbrauch der 20 GB je vier Wochen ist die Datennutzung faktisch nicht mehr möglich, es wird auf 32 kBit/s gedrosselt. Allerdings kannst du weiteres Datenvolumen dazubuchen.

Nur vier Wochen Laufzeit

Anders als bei echten Prepaid-Karten muss der Kunde bei der Buchung eine Bankverbindung (IBAN) angeben. Von diesem Konto zieht Vodafone alle vier Wochen per Lastschrift den Basispreis ein. Im Vodafone-Kundenbereich kannst du die Option vor Ablauf der zwölf Wochen kündigen. Zusätzliche Kosten, etwa durch Telefonate ins Ausland oder zu Hotlines werden wie gewohnt vom CallYa-Konto abgebucht, das auf den üblichen Wegen aufgeladen werden kann.

Auf Wunsch kannst du die SIM übrigens auch als eSIM bekommen!

Einordnung: Wie gut ist der Tarif?

20 GB LTE-Datenvolumen ohne lange Vertragslaufzeit und von einem Netzbetreiber – das sucht man im deutschen Markt sonst vergebens. Zwar gibt es andere Provider, die ähnliche Angebote auch im Vodafone-Netz haben – hier gibt es aber keine 60 Euro Gutschrift, mit denen du drei Monate lang den Tarif kostenlos nutzen kannst. Insofern ist der Tarif einzigartig. Eine Besonderheit ist in jedem Fall die Freischaltung von 5G – eine gute Gelegenheit, das Netz mal unverbindlich auszuprobieren. Außerdem eignet sich die Karte zur Urlaubszeit als Backup, falls du bei Telekom oder O2 sein solltest und dein Anbieter am Urlaubsort in Deutschland eher schlechtes Netz hat.

Unterm Strich bleibt: Wem also ein relativ hohes Datenvolumen zusammen mit einer hohen Flexibilität wichtig ist, der sollte CallYa Digital zumindest ausprobieren. Einmalkosten für Versand oder Bereitstellung fallen übrigens nicht an, wer seine Nummer mitbringen will, bekommt weitere 10 Euro gutgeschrieben.

→ Hier findest du das CallYa-Angebot