Krass: Bei diesem Deal zahlst du 20 Euro für 35 GB und bekommst eine PS5 gratis

Du hast richtig gelesen: Bei diesem Tarif-Deal gibt’s momentan eine PlayStation 5 geschenkt zum Mobilfunkvertrag. Dieser ist mit monatlichen Kosten von 19,99 Euro für 35 GB im O2-Netz durchaus fair bepreist. Wirklich spannend ist das Angebot aber vor allem durch die Gratis-Beigabe. Wir schauen genauer hin.

Das bietet dir der O2-Tarif

Teil des PS5-Bundles ist dabei der sogenannte O2 Basic 30 Tarif. Dieser bietet dir für 19,99 Euro pro Monat ganze 35 GB monatliches LTE-Datenvolumen. Gesurft wird dabei mit 50 Mbps, eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind ebenfalls inklusive. Du brauchst mehr Datenvolumen oder möchtest geringere Monatskosten? Kein Problem! Dir stehen nämlich auch andere O2-Tarife zur Auswahl. So kannst du beispielsweise einen 5G-Vertrag mit 50 GB mobilen Daten (300 Mbps) für 34,99 Euro buchen.

Neben den monatlichen Grundkosten fallen stets weitere 39,99 Euro als einmalige Anschlussgebühr an. Die Rufnummernmitnahme ist obendrein problemlos möglich. Und dann wäre da natürlich noch die PS5.

Jetzt buchen und kostenlose PlayStation 5 Slim abgreifen

Neben dem Tarif bekommst du aktuell nämlich noch eine PlayStation 5 Slim in der Digital Edition zum Vertrag dazu. Das Besondere: Du zahlst für die PS5 keinen Cent extra!

Wer ausschließlich Interesse an der PlayStation 5 hat, zahlt bei dem Tarif-Deal aber natürlich trotzdem drauf. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Bundle insgesamt 519,75 Euro an. Zum Vergleich: Die PS5 Slim in der Digital Edition kostet einzeln im Netz momentan mindestens 427,13 Euro. Du zahlst für den Tarif also rund 92 Euro extra, was auf den Monat gerechnet effektiven Kosten von lediglich 3,86 Euro entspricht – ein Schnäppchen für den 35-GB-Tarif.

Eine Sache musst du bei dem Angebot aber beachten: Nach Ablauf der 24 Monate Mindestlaufzeit steigen Tarifkosten von 19,99 auf 29,99 Euro pro Monat – du solltest dann also unbedingt vorher kündigen und so den Kostenanstieg umgehen.