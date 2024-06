Krass: Amazon verschleudert hochwertigen Bluetooth-Speaker zum Knallerpreis

Er hat ein kultiges Design und richtig viel Kraft: Im Angebot ist der Marshall Acton III Bluetooth-Lautsprecher in mattem Schwarz. Im Vergleich zum Vorgänger, soll er ein noch breiteres Klangbild bieten und über einen raumfüllenden Sound verfügen. Was ihn sonst alles besonders macht und wie gut der Preis wirklich ist, zeigen wir dir in diesem Artikel.

Marshall Acton III: Das kann der Bluetooth-Speaker

Durch das Retro-Design des Bluetooth-Speakers ist der Marshall Acton III im Wohn- oder Schlafzimmer ein echter Blickfang. An der Oberseite befinden sich einige Regler und Hebel, mit denen du unter anderem den Klang und die Lautstärke anpassen kannst. Das ist besonders cool für Menschen, die gerne analoge Features mögen und nicht ständig das Handy rausholen möchten. Natürlich kannst du die Lautstärke aber auch vom Smartphone oder Tablet aus steuern, wenn dir das lieber ist. Verbunden wird der Bluetooth-Speaker via Bluetooth 5.2 und du benötigst keinen Account, sondern kannst deine Musik sofort abspielen. Alternativ lässt sich der Lautsprecher ebenso per 3.5-mm-Klinke koppeln.

Wichtig: Der Marshall Acton III ist kein mobiler Lautsprecher – du benötigst also einen Stromanschluss. Von Raum zu Raum tragen lässt er sich zwar dank knapp drei Kilo Eigengewicht durchaus. Aber für den nächsten Ausflug an den See oder ins Schwimmbad ist er nicht geeignet. Dafür liefert er dir aber einen echt wuchtigen und hochwertigen Klang, wie auch unser Test des Vorgängers beweisen konnte.

Ein gutes Angebot? Wir machen den Preis-Check!

Und der Preis? Amazon verlangt gerade 199 Euro und streicht somit 33 Prozent vom UVP. Du bekommst den Bluetooth-Speaker mit 4,7/5-Sterne-Bewertung dadurch 100 Euro günstiger. Dass dies ein richtig guter Preis ist, verdeutlicht ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf. Denn derzeit ist kein anderer Anbieter günstiger und in der Vergangenheit war er sogar noch nie preiswerter. Da die Angebote bei Amazon allerdings schnell vergriffen sind, kannst du ebenfalls bei MediaMarkt zugreifen. Da zahlst du nur 99 Cent Aufpreis und machst so immer noch ein echtes Schnäppchen. In beiden Shops ist der Versand übrigens kostenfrei.