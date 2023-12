Staubsauger made in Germany: Top-Rabatte auf Premium-Geräte von Vorwerk

Vorab: Der Kobold VT300 von Vorwerk ist ein kabelgebundener Staubsauger, der extra viel Leistung verspricht. In unserem Test konnte er uns bereits nachhaltig überzeugen – einen „Staubsauger der Spitzenklasse“ nannten wir ihn hier. Was den Sauger besonders macht und wie du gerade günstig dran kommst, zeigen wir dir hier.

Übrigens: Bis zum 10. Dezember 2023 läuft bei Vorwerk noch eine Aktion, bei der du von einer 0,0-Prozent-Sonderteilzahlung profitieren kannst. Wenn du für mehr als 1.000 Euro einkaufst, kannst du die Kosten so über einen längeren Zeitraum aufgeteilt strecken, ohne im Endeffekt mehr zu zahlen.

Kobold VT300: Das bietet der hochwertige Staubsauger

Durch seine innovative Zwei-Motoren-Technologie erzielt der Kobold VT300 eine besonders effiziente Reinigung auf Hartböden sowie Teppichen. Mit einer großzügigen Reichweite von etwa 11 Metern ermöglicht er trotz Kabel müheloses Reinigen selbst großer Räume in einem Durchgang. Umstecken musst du somit nicht andauernd.

Die volle Bandbreite der Vorteile offenbart sich jedoch vor allem im Zusammenspiel mit der intelligenten EB400 Automatik-Elektrobürste. Diese erkennt automatisch den jeweiligen Untergrund und passt die Reinigung dazu an. Überquerst du beispielsweise einen Teppichboden, passt sich die Bürste eigenständig an, um die Saugkraft zu maximieren. Mit ihrer schlanken und wendigen Bauweise erreichst du mühelos jede Ecke und erhältst so ein rundum gründliches Reinigungsergebnis.

Diese 3 Sets sind jetzt im Angebot

Nun kannst du dir den Kobold VT300 in drei verschiedenen Sets günstig sichern. Bei allen ist die EB400 Automatik-Elektrobürste mit dabei. Am preiswertesten startest du mit dem sogenannten „Sauber-Feiern-Set“. Das besteht aus dem VT300 Bodenstaubsauger, der EB400 Automatik-Elektrobürste sowie fünf Kobold Premium Filtertüten und kostet derzeit 999 Euro. Besonders lohnt es sich aber aktuell, da du on top noch den Akku-Handstaubsauger VC100 (Black Edition) im Wert von 129 Euro geschenkt bekommst.

Möchtest du deinen Boden mit dem VT300 auch bequem feucht wischen können, solltest du einen Blick auf das Set „Sauber-Feiern-Set plus“ werfen. Denn hier ist neben dem VT300 und der EB400 Automatik-Elektrobürste der SP600 Saugwischer-Aufsatz enthalten, mit dem du Hartböden in einem Rutsch saugen und wischen kannst. Für 1.379 Euro kommst du an das Set, das zusätzlich eine Flasche Koboclean Universal (500 ml), drei Kobold MF Reinigungstücher Universal sowie fünf Kobold Premium Filtertüten enthält. Das ist aber noch nicht alles. Denn auch hier ist ein VC100 Akkusauger gratis mit dabei und du bekommst sogar noch eine airumo Duftkerze „summer delight“ sowie sechs airumo Duftchips „summer delight“ geschenkt, mit denen du dir einen angenehmen Duft in deine vier Wände holst.

Möchtest du noch mehr Zubehör – unter anderem mit der PB440 Elektro-Polsterbürste für die Reinigung von Polstern – schau dir doch mal das Angebots-Set „Sauber-Feiern-Set premium“ an. Hier bekommst du für 1.669 Euro ein echtes Rundum-Paket für die Reinigung zu Hause. Das steckt alles drin:

EB400 Automatik-Elektrobürste

SP600 Saugwischer

PB440 Elektro-Polsterbürste

3 Kobold MF Reinigungstücher Universal

1 Flasche Koboclean Universal (500 ml)

5 Kobold Premium Filtertüten

1 VC100 Akkusauger (Black Edition)

1 Kobold SD15 Softdüse + 1 Kobold VD15 Variodüse + 1 Kobold FD15 Flexodüse + 1 Kobold Radiatorbürste

1 Kobold Zubehörtasche