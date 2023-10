Kracher: 4K-UHD-Fernseher bei Aldi für unter 300 Euro

Zwar verfügt der Xiaomi-Fernseher P1E über keine automatische Helligkeitsregelung und als Display kommt nur ein vergleichsweise einfaches LED-LCD-Display mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz zum Einsatz. Dafür kannst du aber integriertes WLAN, einen LAN-Anschluss, drei HDMI-Anschlüsse und einen USB-Port setzen. Und natürlich sind auch ein CI-Slot sowie ein Triple-Tuner für den TV-Empfang über Antenne, Kabelanschluss oder Satellit an Bord.

Xiaomi-Fernseher bei Aldi kaufen

Eine Sprachsteuerung ist an dem rund 7 Kilogramm schweren Fernseher über den Google Assistant möglich, der Anschluss einer Soundbar nicht nur kabelgebunden, sondern auch über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle möglich. Und eine solche Soundbar könnte für so manchen TV-Fan eine sinnvolle Ergänzug sein. Denn die Audio-Ausgangsleistung der zwei verbauten Stereo-Lautsprecher liegt trotz Dolby Audio bei vergleichsweise mauen 8 Watt.

Mit welchen Stromkosten du rechnen musst

Der Stromverbrauch des Xiaomi-Fernsehers liegt bei 67 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden. Allerdings nur im SDR-Modus. Schaltest du HDR für kontrastreichere Bilder ein, erhöht sich der Stromverbrauch im gleichen Nutzungszeitraum auf 110 kWh. Bei einem angenommenen Strompreis in Höhe von 33 Cent pro kWh musst du entsprechend mit Kosten in Höhe von rund 22 Euro respektive 36 Euro rechnen. Bezahlst du in deinem Stromtarif einen höheren kWh-Preis, steigen die Stromkosten bei der TV-Nutzung entsprechend.

Xiaomi Android Smart TV P1E

Was kostet das 43-Zoll-Modell des Xiaomi Smart TV P1E?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für den Xiaomi-Fernseher mit Android-Betriebssystem liegt laut Angaben von Aldi bei 399,99 Euro. Andere Onlineshops verlangen gegenwärtig mindestens rund 370 Euro. Im Onlineshop von Aldi musst du hingegen nur 289 Euro bezahlen. Hinzu kommen einmalig 5,95 Euro einmalige Versandkosten. Der Gesamtpreis verbleibt also unterhalb der 300-Euro-Grenze; wie im Onlineshop von Xiaomi selbst, wo derzeit inklusive Versandkosten 299 Euro fällig werden. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass vergleichbar ausgestattete Fernseher anderer Hersteller aktuell zu Preisen ab knapp 250 Euro verkauft werden.