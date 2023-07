Kostenloses Girokonto: Hier gibt’s 50 Euro als Geschenk dazu

Satte 50 Euro Startbonus kannst du dir sichern, wenn du bis zum 17. Juli 2023 die Eröffnung eines neuen, kostenlosen Girokontos bei der comdirect beauftragst. Aber nur, wenn du in den vergangenen sechs Monaten kein Kunde der Bank warst. Die Prämie wird zudem nicht sofort mit Eröffnung, sondern vielmehr erst im vierten Monat nach der Kontoeröffnung auf dem comdirect-Girokonto gutgeschrieben. Vorausgesetzt, es wird aktiv genutzt; bei Bedarf auch als Gemeinschaftskonto

50 Euro Bonus von comdirect – so kommst du dran

Aktive Nutzung heißt: Die comdirect erwartet einen monatlichen Mindestgeldeingang in Höhe von 700 Euro. Alternativ reicht es bei einem niedrigeren Geldeingang auch aus, wenn du die dem Konto zugehörige Visa-Debitkarte oder Visa-Kreditkarte mindestens für drei Zahlungen mit Google Pay oder Android Pay verwendest. Oder du nutzt die Möglichkeit, Wertpapiere über dein comdirect-Konto zu bezahlen. Ein Trade oder eine Sparplanausführung pro Monat reicht bereits aus, um ebenfalls den 50-Euro-Bonus zu erhalten. Wichtig auch: Mindestens bis zum Erhalt der Geldprämie musst du einwilligen, dass die comdirect dir per E-Mail werbliche Informationen schicken darf.

Ab dem siebten Nutzungsmonat musst du eine dieser drei Bedingungen ebenfalls erfüllen. Nur so kannst du verhindern, dass eine Kontoführungsgebühr in Höhe von 4,90 Euro pro Monat anfällt. Eine gängige Praxis, die in ähnlicher Form unter anderem auch bei vergleichbaren Girokonten der ING oder der DKB üblich ist. Bist du unter 28 Jahre alt, noch Schüler, Student, Auszubildender oder Praktikant, ist das Girokonto der comdirect für dich übrigens grundsätzlich kostenlos.

Girokonto bei der comdirect: Du hast drei Möglichkeiten

Neben dem kostenlosen Girokonto Aktiv bietet die comdirect auch zwei kostenpflichtige Kontomodelle an. Für 2,90 Euro monatlich bekommst du beim Girokonto Extra unter anderem ohne weiteren Aufpreis eine Visa-Kreditkarte. Und du kannst kostenlose Echtzeitüberweisungen nutzen. Zudem ist das Abheben von Bargeld nicht nur dreimal, sondern fünfmal pro Monat kostenlos möglich.

Beim Girokonto Plus wiederum ist für 9,90 Euro pro Monat das Geldabheben sogar uneingeschränkt ohne zusätzliche Kosten möglich. On top kannst du ohne Aufpreis ein Reise-Sorglos-Paket nutzen. Es beinhaltet neben einer Auslandsreisekrankenversicherung unter anderem auch eine Auslands-Reisegepäckversicherung und eine Reiserücktrittversicherung. Weitere Leistungen sind ein Mietwagenschutz und ein Notfallservice. Deine Visa-Kreditkarte erhältst du beim Plus-Konto zudem in einem exklusiven Design und du genießt einen bevorzugten Kundenservice.

Solltest du aktuell schon ein Girokonto nutzen, kannst du übrigens ganz bequem von zu Hause aus einen kostenlosen Kontowechselservice der comdirect in Anspruch nehmen. Aktuelle Zahlungspartner erhalten dann automatisch die neuen Kontodaten. Und: Eröffnest du parallel (oder später) zu deinem neuen Girokonto auch ein Tagesgeldkonto, erhältst du aktuell bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 100.000 Euro für zwölf Monate satte 3,25 Prozent Zinsen p.a. gutgeschrieben.