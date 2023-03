Kostenloses Girokonto: Große Bank zahlt dir 75 Euro Bonus on top

Ein kostenloses Girokonto nutzen und als Neukunde auch noch 75 Euro Willkommensprämie sichern. Gibt es nicht? Gibt es doch! Bei der Santander Bank. Noch bis Ende April hast du die Möglichkeit, dir das Santander BestGiro Konto zu sichern und mit dem attraktiven Bonus in Höhe von 75 Euro zur Kontoeröffnung zu garnieren. Das Girokonto ist für dich komplett kostenlos und du kannst es – anders als zum Beispiel bei der DKB und bei der ING – sogar ohne Mindestgeldeingang gratis verwenden.

Santander Bank: Jetzt 75 Euro Startguthaben sichern

Den Bonus in Höhe von 75 Euro gibt es für alle Neukunden, die in den vergangenen zwölf Monaten kein Girokonto bei Santander genutzt haben. Außerdem wichtig: Das Willkommensguthaben gibt es nur, wenn du dein Konto bis spätestens 30. April eröffnest. Ferner ist Voraussetzung, dass du den kostenlosen Kontowechselservice nutzt und darüber mindestens vier Zahlungspartner informiert werden, dass du ein neues Konto verwendest. Dazu zählen Lastschriften zum Beispiel für Strom, Handynutzung, Internet, Miete oder Gutschriften wie Gehalt oder Rente.

Die Auszahlung des steuerfreien Bonus erfolgt nach Angaben von Santander drei Monate nach erfolgreicher Durchführung des Kontowechselservice direkt auf das neue Santander Girokonto. Neben dem kostenlosen Girokonto kannst du noch weitere attraktive Leistungen ohne Aufpreis nutzen. Dazu gehört unter anderem eine kostenlose Debit Visakarte und die Möglichkeit, Überweisungen ohne Aufpreis in Echtzeit tätigen zu können. Geld aus deinen Online-Überweisungen ist dadurch unmittelbar bei dem von dir gewünschten Geldempfänger.

Auch eine echte Kreditkarte ist auf Wunsch mit dabei

Auch eine echte Kreditkarte von Visa ist beim Gratis-Girokonto der Santander auf Wunsch kostenlos mit dabei. Vorausgesetzt, du erfüllst die notwendige Bonität. Die Kreditkarte kann aber bei Bedarf auch kostenpflichtig sein. Dann sind besondere Inklusivleistungen wie eine Garantieverlängerung, eine Auslandsreisekrankenversicherung oder eine Vollkaskoversicherung für Mietwagen inklusive. Du hast hier die freie Wahl, für welche Kreditkarte du dich am Ende entscheiden möchtest.

Bei Bedarf ist es sogar möglich, das Konto zu zweit zu führen – Partnerkarte inklusive. Geld kannst du kostenlos an allen CashPool-Geldautomaten abheben oder gebührenfrei bis zu einer Summe von 200 Euro an vielen Kassen im deutschen Einzelhandel. Teilweise ist ein Mindesteinkaufswert zu beachten. Deine Zugangsdaten für das obligatorische Onlinebanking erhältst du automatisch nach Kontoeröffnung per Post.

