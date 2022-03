Kostenlose Kreditkarte mit Google Pay & Apple Pay und großes Reiseversicherungs-Paket

Die schwedische TF Bank bietet Kunden in Deutschland jetzt ein Angebot der eher aussterbenden Gattung. Willst du unkompliziert und vor allem kostenlos an eine Kreditkarte gelangen, ist dieser Deal womöglich einen Blick wert. Alle relevanten Kontaktpunkte mit der Bank gehen ohne Kostenpauschalen oder -positionen vonstatten. Weder für die Eröffnung noch für die Führung der Kreditkarte entstehen dir Kosten.

Bei dem angebotenen Kreditkartenkonto gibt es auch noch ein paar Nebeneffekte, die das ganze zeitgemäß machen und zur Attraktivität beitragen. Die Bank wurde in den 1980er-Jahren in Schweden gegründet, ist mittlerweile aber auch in Deutschland aktiv.

Kostenlose Kreditkarte und Zusatzfeatures

Nutzt du das aktuelle Angebot und beantragst die Kreditkarte, erhältst du neben der aktuellen Kreditkarte auch noch weitere Zusatz-Features. So etwa ist eine Reiseversicherung neben der Kreditkarte inklusive. Je nach Bedarf ist das ein Pro-Argument, im Einzelfall (etwa einer USA– oder sonstigen Fernreise) solltest du dich hier genauer erkundigen. Versicherungsgeber ist hier die Roland-Versicherung, das Paket umfasst laut Datenblatt folgende Positionen: Auslandsreisekrankenversicherung, Reiserückstrittsversicherung, Reiseabbruchversicherung, Reisegepäckversicherung, Flug- und Gepäckverspätungsversicherung, Privathaftpflichtversicherung im Ausland und eine Unfallversicherung. Nicht zu vernachlässigen ist auch das Hinauszögern von Zahlungszielen um bis zu 51 Tage – also in jedem Fall bis in den jeweils nächsten Monat.

Kreditkarte mit Google Pay und Apple Pay

Außerdem kannst du die Kreditkarte der TF Bank seit Neuestem auch mit Google Pay und Apple Pay verknüpfen und so einfach mit deinem Handy oder deiner Smartwatch bezahlen. Der Fokus auf Online-Affinität der Bank hört hier nicht auf. Generell passiert hier viel in der Kommunikation per E-Mail und online. Das ermöglicht etwa die kostenlose Rechnungsstellung, da diese nicht per Post, sondern per Mail kommen. Dennoch: Die Bank steht auch mit einem deutschsprachigen Kundensupport stets zur Verfügung. Außerdem gibt es eine eigene App für dein Konto-Management bei der TF Bank.

Weitere Nebenvorteile der Kreditkarte im Überblick:

Kostenlose Mastercard Gold

Reiseversicherung

Bis zu 51 Tage zinsfreie Einkäufe

5 Prozent Cashback auf Reisebuchungen

5 Prozent Cashback auf Mietwagenbuchungen

Apple Pay & Google Pay

Wie hoch dein Kreditlimit ist oder ob es sich womöglich um eine Prepaid-Kreditkarte im Alltag handelt, hängt von der Bonitätsprüfung ab, die die Bank im Beantragungs-Prozess durchführt. Die Erfahrung zeigt, dass ein Kreditrahmen zunächst niedrig angesetzt wird, mit zunehmender Nutzung der Karte jedoch rasch ansteigt.

