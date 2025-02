Bank zahlt 25 Euro Bonus für Kostenlos-Kreditkarte mit großer Reiseversicherung

Wer fürs digitale Portemonnaie zu Hause (Stichwort Apple– und Google Pay), beim Online-Shopping oder vor allem als Zehlungsmittel auf und für Reisen eine verlässliche Kreditkarte sucht, blickt auf viele Möglichkeiten. Eine, die grundsätzlich für beide Szenarien gewappnet ist, ist die Advanzia „Mastercard Gold Gebührenfrei„.

Um dich bei deiner Suche nach einer kostenlosen Kreditkarte zu unterstützen, stellen wir dir die Karte genauer vor.

Aktion: Aktuell bekommen Kunden, die den Antrag ausfüllen, die Karte aktivieren und dann – ohne Mindestumsatz – eine einzige Bezahlung damit durchführen, 25 Euro Startguthaben ausgezahlt. Es gibt, mit Ausnahme der Amazon Visa (10 Euro), keine aktuelle Karten-Aktion, bei der du so leicht an den Bonus kommst. Dazu hat die Advanzia-Kreditkarte aber noch ein paar weitere Eigenschaften, die sich empfehlenswert macht.

Die Advanzia Gebührenfrei Mastercard Gold: Das bietet sie dir

Eines der Hauptmerkmale der Advanzia-Kreditkarte: Sie ist komplett kostenlos. Ein neues Girokonto musst du nicht eröffnen. Die Bank räumt dir zudem ein zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe ein. Die monatliche Rechnung musst du jedoch manuell begleichen, einen automatischen Lastschrifteinzug gibt es nicht.

Aber Achtung: Bei Bargeldabhebungen entfällt dieses zinsfreie Zahlungsziel. Der Betrag, den du abhebst, wird also direkt mit einem Sollzins von 22,27 Prozent (effektiver Jahreszins 24,69 Prozent) verzinst. Zwar fallen für das Abheben weltweit sonst keine Gebühren an, du solltest die Schulden aber dennoch schnellstmöglich ausgleichen, um nicht unnötig draufzuzahlen. Dieselben Zinsen sind auch bei einer Teilzahlung fällig.

Generell sind diese Zinsen im Vergleich mit anderen Banken recht hoch. Die Advanzia-Kreditkarte ist daher vor allem dann ein Tipp, wenn du die Karte nicht für Teilzahlung nutzen willst, sondern die Rechnungsbeträge regelmäßig direkt begleichst.

Die Advanzia Gebührenfrei Mastercard Gold gibt’s aktuell mit 25 Euro Bonus für Neukunden.

→ Hier beantragen

Mit Apple Pay, Google Pay und Reiseversicherung

Praktischerweise kannst du die Karte in Apple, Garmin und Google Pay integrieren, sodass du nicht zwingend auf Bargeld angewiesen bist. Für den Einsatz im Ausland, auch in Fremdwährung, kommen keine Extrakosten auf den Rechnungsbetrag. Beachte allerdings auch hier, dass Bargeldabhebungen verzinst werden. Wenn du in Gegenden unterwegs bist, in denen Kartenzahlung eher schwierig ist, solltest du dir lieber mal diese Kreditkarte genauer anschauen.

Die Advanzia Gebührenfrei Mastercard Gold kommt außerdem mit einer Reiseversicherung daher. Diese tritt in Kraft, wenn du mindestens 50 Prozent der Transportkosten oder der Pauschalreise/Kreuzfahrt über die Kreditkarte bezahlt hast. Die Reiseversicherung beinhaltet eine Auslandskrankenversicherung sowie eine Reisehaftpflicht. Eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung ist ebenfalls mit dabei. Wenn du noch mehr über die kostenfreie Versicherung für deinen nächsten Urlaub erfahren willst, dann kannst du hier (PDF) nachlesen.

Fast ohne Bedingung: So sicherst du dir 25 Euro Bonus!

Noch spannender wird die Kreditkarte durch das aktuelle Startguthaben von 25 Euro. Dieses ist nicht wie bei anderen Banken an einen bestimmten Mindestumsatz geknüpft. Du musst sie lediglich bis zum 31. März einmal benutzen. Der Bonus wird dir dann automatisch auf die Mastercard gutgeschrieben. Du kannst sie ganz einfach hier beantragen und dich per Online-Ident identifizieren.

Kreditkarten mit Neukunden-Bonus

Abschließend folgt noch die Übersicht der Kreditkarten-Anbieter, die aktuell einen Neukunden-Bonus auszahlen. Meist ist der Bonus an einen Mindestumsatz geknüpft. Nur bei der Amazon Visa und der Advanzia sind die Hürden sehr gering.

Kreditkarte Girokonto Digitale Karte Prämie Amazon Visa

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Google Pay 10 Euro Advanzia Gebührenfrei Mastercard Gold (Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

Garmin Pay 25 Euro Hanseatic Bank GenialCard

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay 30 Euro Barclays Visa

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay 25 Euro

American Express Blue Card

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

Payback Pay 25 Euro Deutschland-Kreditkarte Classic

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

30 Euro American Express Payback

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

Payback Pay 4.000 Punkte (40 Euro) Consors Finanz Mastercard

(Jetzt beantragen) Keine Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

75 Euro comdirect Visa-Debitkarte

(Jetzt beantragen) Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

Garmin Pay 150 Euro Consorsbank Visa-Debitkarte

(Jetzt beantragen) Neueröffnung nötig Apple Pay

Google Pay

Garmin Pay

Fitbit Pay

Fidesmo Pay

SwatchPAY!

Timex Pay

Tappy 200 Euro

Den größten Bonus für eine Gratis-Kreditkarte ohne Girokonto zahlt übrigens die Consors Finanz bei ihrer Mastercard aus. Die Bank gilt allerdings auch als recht streng bei der Akzeptanz von neuen Kunden.

