Formel 1 im Livestream ohne Pay-TV: CyberGhost VPN macht’s möglich (jetzt 82 % günstiger)

Wem Sicherheit und Anonymität im Netz wichtig ist, der braucht einen guten VPN-Anbieter. Verbirg deine IP-Adresse, schütze dich in öffentlichen WLAN-Netzen und greife auf Streaming-Inhalte aus dem Ausland zu – all das und noch mehr wird dir bei CyberGhost VPN geboten. Beim Zwei-Jahres-Abo bekommst du momentan nicht nur zwei Gratismonate obendrauf, du sparst auch noch starke 82 Prozent! Dadurch wird der Preis auf super niedrige 2,19 Euro im Monat gedrückt.

CyberGhost VPN – Deine Vorteile im Überblick

CyberGhost VPN bietet dir ein gutes Komplettpaket zum kleinen Preis. Beim Zwei-Jahres-Abo zahlst du – dank eines Rabatts von 82 Prozent sowie zwei zusätzlichen Gratismonaten – aktuell nur noch 2,19 Euro pro Monat. Ein VPN steigert deine Sicherheit im Netz, indem du unter anderem deine IP-Adresse verbergen kannst. Doch auch für den Zugriff auf Video-Streams aus dem Ausland kannst du den Service verwenden. Bei CyberGhost VPN hast du die Auswahl aus über 9.000 Servern mit 100 Standorten in 91 Ländern – unter anderem auch Österreich. So kannst du über die Streams der Sender Servus TV oder ORF etwa problemlos und ohne extra Kosten das Formel-1-Rennen in Bahrain am Sonntag sehen – ganz ohne Pay-TV-Abo. In Deutschland läuft das Rennen nicht frei empfangbar.

Abseits davon kann sich CyberGhost VPN aber ebenfalls lohnen. Der Anbieter punktet zuallererst mit einer hohen Sicherheit. Dank einer 256-Bit AES-Verschlüsselung und mehreren Protokollen sowie Split-Tunneling und Kill-Switch wird für sicheres Surfen im Netz gesorgt. So musst du dir auch beim Zugriff auf öffentliche WLAN-Netze keine Sorgen um deine Daten machen. Ein weiterer großer Pluspunkt von CyberGhost VPN ist die Geschwindigkeit. Während vor allem kostenlose Anbieter meist deine Internet-Geschwindigkeit verlangsamen und einschränken, surfst du hier auch mit eingeschaltetem VPN mit einer unbegrenzten Bandbreite und ohne lästige Ladezeiten. Dabei kannst du das Abo übrigens auf bis zu sieben Geräten gleichzeitig nutzen. Von PCs und Macs, über Android– und iOS-Handys bis hin zum FireTV-Stick – die Anwendungsmöglichkeiten sind äußerst vielseitig.

82 Prozent günstiger, 45 Tage Geld-zurück-Garantie

Momentan sparst du ganze 82 Prozent, wenn du ein zwei Jahres-Abo bei CyberGhost VPN abschließt. Dazu bekommst du zusätzlich noch zwei Gratismonate obendrauf. Insgesamt fallen die monatlichen Kosten so auf gerade einmal 2,19 Euro. Gezahlt wird übrigens auf einmal. Das Zwei-Jahres-Abo kostet einmalig 56,94 Euro (daraus ergibt sich der Angebotspreis pro Monat). Ist dir das noch zu ungewiss, kannst du risikolos von der 45-Tage-Geld-zurück-Option Gebrauch machen.