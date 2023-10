Kostenfalle jetzt weg! 50 GB + Allnet-Flat für 15 Euro & jeden Monat kündbar

Das aktuelle Top-Angebot der Woche von freenet vereint zwei der wichtigsten Punkte bei einem guten Tarif-Deal: niedrige Kosten und eine hohe Flexibilität! Dazu ist er noch üppig ausgerüstet. Hier kannst du dir nämlich satte 50 GB Datenvolumen für lediglich 15 Euro pro Monat sichern. Ohne Mindestlaufzeit und Anschlusspreis. Insbesondere das äußerst günstige Preisschild von nur 14,99 Euro im Monat macht den Deal zu einem waschechten Schnäppchen. Dazu fällt jetzt noch eine mitunter nervige Kostenfalle weg (siehe Update-Hinweis am Ende des Artikels).

Auf den ersten Blick sticht bei dem Tarif-Angebot insbesondere das enorme LTE-Datenvolumen von 50 GB ins Auge. Gleichzeitig bist du mit deinen mobilen Daten aber ebenfalls äußerst schnell im Telefónica-Netz unterwegs. Die maximale Bandbreite beträgt nämlich starke 225 Mbit/s, was fürs alltägliche Surfen sowie Social Media locker ausreicht. Doch nicht nur das: Auch HD-Streams sollten hiermit stets ruckelfrei über deine Bildschirme laufen. Außerdem surfst und telefonierst du dank der Allnet-Flat kostenfrei in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Der zweite Blickfang ist natürlich das Preisschild: All das bekommst du momentan nämlich schon für nur 14,99 Euro im Monat. Du sparst bei dem Tarif-Angebot im Vergleich zum Normalpreis satte 60 Prozent und holst dir das massive Datenvolumen so zum absoluten Spar-Preis! On top kommen dann noch weitere coole Vorteile wie VoLTE & WiFi-Call dazu, welche die Sprachqualität bei Telefonaten verbessern.

→ Flexibler Tarif mit 50 GB Datenvolumen für nur 14,99 Euro (endet 3.11., 23:59 Uhr)

Flexibler Tarif ohne Mindestlaufzeit – So sparst du dir noch die Anschlusskosten

Ein großer Vorteil bei dem Tarif-Angebot von freenet ist dabei auf jeden Fall die hohe Flexibilität. Während du dich bei anderen Verträgen oft 24 oder sogar 36 Monate binden musst, hältst du dir mit diesem Tarif künftig weiterhin alle Optionen offen. Du kannst auf Wunsch nämlich jederzeit monatlich kündigen, solltest du einen besseren Tarif-Deal entdecken.

Zusätzlich kannst du dir auch noch die Anschlusskosten in Höhe von eigentlich 39,99 Euro komplett sparen. Sende dafür einfach innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung des Vertrags eine SMS mit AG Online an die 22240 und schon wird dir der Anschlusspreis gestrichen. Somit zahlst du dann wirklich nur die 14,99 Euro im Monat und bekommst dafür einen Top-Tarif super billig.

Alle Infos noch mal auf einen Blick:

50 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz (225 Mbit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call

Monatlich kündbar

Kein Anschlusspreis (wird per SMS erstattet)

Jetzt nur 14,99 Euro im Monat

Update: In den ersten Tagen der Aktion war noch ein Gratis-Monat zum Streaming-Dienst waipu.tv Teil des Deals. Dieser ist nun weggefallen. Die einen wird’s freuen, da keine Kostenfalle bei Nicht-Kündigung der Option mehr droht. Für alle anderen haben wir hier einen ganz spannenden waipu-Deal ausgegraben.