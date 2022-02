Edel-Kopfhörer von Yamaha: AirPods-Max-Konkurrent war noch nie günstiger

Nur noch ein paar Tage, bis zum 7. Februar, läuft eine Yamaha Cashback-Aktion, die von Saturn in einen Direktrabatt umgewandelt wird. Will heißen: Auf teilnehmende Kopfhörer des Audio-Spezialisten gibt es bis zu 50 Euro Rabatt, der dir direkt im Warenkorb abgezogen wird.

Mit dabei sind praktische In-Ear-Kopfhörer für Sport und Unterwegs-Musikgenuss (Yamaha TW-E3BN für rund 70 Euro) sowie höherklassige Over-Ears für über 200 Euro. Mit dem Cashback-Vorteil landest du hier bei 205 Euro für die einst 400 Euro teuren Kopfhörer YH-E700A. Einen näheren Blick ist aber vor allem das Premiumprodukt wert. Beim Yamaha L700A gehen wir in die absolute High-End-Richtung und der Kopfhörer ist schon eher im Liebhaber-Bereich zu verorten. Jüngst haben wir die Edel-Kopfhörer testen können.

High-End-Kopfhörer nur noch kurze Zeit unter 500 Euro

Durch den Sofortrabatt rutschen die Yamaha L700A jetzt ein gutes Stück unter 500 Euro. Das ist immer noch eine gehörige Stange Geld für ein gängiges Audioprodukt. Bei den L700A handelt es sich allerdings nicht um gewöhnliche Ohrhörer. Die Over-Ears machen einerseits optisch etwas her – unter anderem mit edlem Stoffüberzug und Leder-Applikationen. Durch den Rabatt im Warenkorb zahlst du für die Yamaha-Kopfhörer noch 479,99 Euro – das ist der bisherige Bestpreis für die Premium-Kopfhörer. Allerdings nur noch bis zum 7. Februar.

Mit Stoff- und Lederapplikationen bespickt machen die Yamaha-Kopfhörer einen edlen Eindruck. Aber auch technisch überzeugen sie.

Technisch bieten die Kopfhörer zahlreiche neuartige Funktionen, die den Preis im Vergleich rechtfertigen. Wer sich allerdings nur per ANC von seinem Umfeld im Pendelverkehr wegstöpseln möchte, der ist allerdings auch ein, zwei Preisstufen darunter gut bedient. Etwa mit dem E700A, die dank 40-Euro-Nachlass jetzt noch 205 Euro kosten – doppeltem Rabatt sei dank, denn die Hersteller-Angabe liegt bei 399 Euro.

Aber zurück zur High-End-Version, den L700A: Hier hast du neben feinem Active Noise Cancelling auch noch Extra-Funktionen wie 3D-Audio. Aktiviert entführt dich dieses Feature in eine völlig neue Welt der Akustik. Hinzu kommt eine Headtracking-Funktion, die das räumliche Vorstellungsvermögen beim Musikhören noch mal verstärkt und triggert. In dieser funktionellen Hinsicht nehmen es die Yamaha-Kopfhörer durchaus mit den ähnlich teuren Apple AirPods Max auf – sind allerdings in ihrer vollen Entfaltung nicht auf das Apple-Ökosystem beschränkt.

Zudem wirbt der Hersteller mit einer Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden – selbst mit aktiviertem ANC reicht das dicke für einen Langstreckenflug aus. Auch für die lange Bahnfahrt sind die Kopfhörer ideal. Neben Kabellos-Kopplung per Bluetooth 5.0 kannst du die Over-Ears auch per Kabel mit dem gewünschten Abspielgerät verbinden und selbst ein Flugzeug-Adapter liegt im Lieferumfang mit bei.