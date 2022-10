„Kopfhörer-Überraschung des Jahres“: Diese coolen In-Ears sind gerade deutlich reduziert

Im Test konnten die In-Ear-Kopfhörer Sony LinkBuds S absolut überraschen und vor allem: überzeugen. Jetzt sind die angenehm zu tragenden Kopfhörer mit Noise Cancelling und bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit reduziert – fast so wie zuletzt am Prime Day. Nun aber für alle.

Nach Prime Day Deal: LinkBuds S jetzt wieder unter 130 Euro

Die LinkBuds S kosteten einst 200 Euro. Der Preisverlauf zeigt, dass sie sich in den vergangenen Monaten rund um die 150-Euro-Marke konsolidierten. Bis zum Sprung auf 125 Euro, kürzlich am Amazon Prime Day. Das Angebot galt aber einerseits nicht für alle und andererseits war es zeitlich begrenzt.

Jetzt zieht der Online-Händler Alternate nach und bietet die LinkBuds S wieder für unter 130 Euro an, den aktuellen Bestpreis. Für diesen Preis erhältst du sogenannte „True Wireless“-Kopfhörer mit einigen Pro-Features, die eigentlich höheren Preiskategorien vorbehalten sind. Amazon liegt im Preisvergleich jetzt an Position Zwei und verlangt 136 Euro für die In-Ears von Sony.

Die Kopfhörer-Überraschung des Jahres

Unser Test bescheinigt den Sony LinkBuds S neben den Grund-Features „Toller Klang“ und „Hoher Tragekomfort“ unter anderem ein hervorragendes Noise Cancelling und einen guten Transparenz-Modus. Außerdem unterschätzte Eigenschaften wie ein sehr schönes Feintuning in der zugehörigen App. Tatsächlich sind die LinkBuds S unter dem Strich besser als die teureren und von Sony selbst eher angepriesenen WF-1000XM4. Obwohl es den LinkBuds an Zusatz-Features wie einem kabellos aufladbaren Etui fehlt. Dieses lässt sich „nur“ via USB-C-Kabel nachladen.

Insgesamt ist die Akkulaufzeit mit vollen Buds und Reservebatterie im Case dann vortrefflich. Insgesamt 20 Stunden Wiedergabezeit sind laut Hersteller drin. Im Test wurden die Laborwerte nicht ganz erreicht – 5 statt 6 Stunden Laufzeit ohne Zwischenladen – allerdings ist die Gesamtperformance auch für lange Zugfahrten oder Interkontinentalflüge absolut ausreichend. Am Ende gibt es 90 von 100 Punkten im Kopfhörer-Test und die LinkBuds S von Sony sind die Kopfhörer-Überraschung des Jahres.

Wie lange das 129-Euro-Angebot bei Alternate gilt, ist nicht abschließend zu sagen. Groß beworben wird der Deal nicht. Dazu musst du mit einer Lieferzeit von derzeit 6 Tagen rechnen. Für das gebotene Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt sich die kurze Wartezeit jedoch.