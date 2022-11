Kopfhörer-Tipp mit ANC & 50h-Akku: Nur hier gibt es sie jetzt unter 100 Euro – und zwar deutlich

Was macht einen guten Over-Ear-Kopfhörer aus? Bequem muss er sitzen, angenehm leicht und transportabel sein und technisch mindestens mal ein passables Active Noise Cancelling (ANC) besitzen. Ein Exemplar, auf den diese Parameter zutreffen, ist der JBL Live 660NC.

Bluetooth-Kopfhörer mit Noise-Cancelling

Der kabellose Kopfhörer ist mit Bluetooth 5.1 auf der Höhe der Zeit. Übertragen wird via mehreren Profilen, die eine gute Qualität versprechen – der aptx-Goldstandard ist jedoch nicht dabei (den gibt’s aber auch kaum unter 200 Euro). Auch kabelgebunden kannst du mit dem Live 660NC hören, ein entsprechendes Klinkenkabel steckt im Lieferumfang. Ebenso ein USB-C-Kabel zum Aufladen. Womit wir beim Thema sind.

Der Kopfhörer ist ein echter Konditions-Tipp. Auflade-Muffel und Langstrecken-Reisende sowie -Pendler haben hier ihre helle Freude dran. Sage und schreibe 50 Stunden Akkulaufzeit verspricht JBL – konstante Wiedergabezeit, versteht sich. Mit dauernd aktiviertem ANC sind es immer noch 40 Stunden. Selbst wenn du hiervon noch großzügige 10 bis 20 Prozent herunterrechnest, landest du bei einem respektablen Ergebnis. Und das zum wirklich starken Preis. Womit das nächste Thema erreicht ist.

Sensationell günstig: Hier kosten die JBL Live 660NC deutlich unter 100 Euro

Am Black Friday ist der JBL Live 660NC etwa bei Saturn im Super-Deal erhältlich. Das Angebot gilt nur für die Farbvariante in Schwarz und landet bei 79 Euro. Ein echter Hammer-Preis für den Kopfhörer, der einst 180 Euro kostete – also 100 Euro mehr. Generell ist er sonst nicht für unter 100 Euro zu haben und Saturn unterbietet diesen Kurs sogar deutlich. Ein weiteres Angebot schwebt unter dem Radar und ist nochmal um 2 Euro günstiger.

Versandkosten kommen nicht weiter hinzu. Somit wird ein Kopfhörer-Schnäppchen geschnürt, das es laut Preisverlauf noch nie gab – nicht einmal annähernd sogar. Sofern nicht vorher das „Ausverkauft“-Schild vorgehangen wird, gilt der Deal nur noch am Wochenende. Bei Saturn soll am Sonntag (27.11.) spätestens Ende sein.

