Kopfhörer-Kracher: Top Sony In-Ears jetzt 32 Prozent billiger bei Amazon

In unserem Test bezeichneten wir die Sony WF-1000XM4 In-Ear-Kopfhörer einst als die wohl besten Stöpsel auf dem Markt. Wenn du selbst in den Genuss der starken Bluetooth-Kopfhörer kommen möchtest, solltest du dir dieses aktuelle Angebot bei Amazon nicht entgehen lassen. Dank eines Rabatts von 32 Prozent rutscht der Preis nämlich auf knapp 188 Euro. Was dir für diesen Preis alles geboten wird, erfährst du hier.

Sony WF-1000XM4 Kopfhörer: High End In-Ears zum Bestpreis

Für 280 Euro kamen sie auf den Markt, jetzt zahlst du bei Amazon dank eines Rabatts von 32 Prozent nur noch 188,97 Euro für die Sony WF-1000XM4 Kopfhörer in der Farbe Silber. Kein kleiner Betrag, doch mit den In-Ears holst du dir dafür auch ein Gerät der absoluten Spitzenklasse.

Die In-Ears von Sony bieten dir nämlich einen hervorragenden Klang und nahezu perfektes Noise Cancelling (ANC) – auch bei Windgeräuschen. Und auch der Tragekomfort hat uns im Test nachhaltig überzeugt. Die Bedienung funktioniert einfach und der Akku ist groß. Nach nur fünf Minuten an der Steckdose kannst du mit den Kopfhörern wieder 60 Minuten Musik hören. Weiterhin sind sie gemäß IPX4 wasserabweisend und kabellos aufladbar. In unserem Test erreichten sie die Wertung 92/100 Punkten, was außerordentlich gut ist und auch bei Amazon erreichen die Bluetooth-Kopfhörer mit 4,2/5 Sternen bei knapp 12.000 Rezensionen top Bewertungen.

Der Angebotspreis von 188,97 Euro ist dabei im Netz aktuell ungeschlagen. Zwar gab es die Bluetooth-Kopfhörer zuvor durchaus schonmal etwas günstiger, wer aktuell aber High End In-Ears sucht, kommt nicht um den Deal zu den Sony-Kopfhörern herum.

→ Sony WF-1000XM4 Kopfhörer für 188,97 Euro

Over-Ear-Alternative von Sony ebenfalls im Angebot

Du suchst lieber etwas für auf bzw. über die Ohren? Dann schaue dir doch mal die Sony WH-1000XM4 Over-Ear-Kopfhörer an. Auch die gibt’s bei Amazon in der Farbe Silber jetzt nämlich deutlich günstiger im Angebot: Dank eines Rabatts von 34 Prozent stehen jetzt nur noch 250 Euro auf der Rechnung – der aktuelle Bestpreis im Netz.

Mit den Sony-Kopfhörern bekommst du dabei starke Over-Ears, die mit Noise Cancelling, einer 30-stündigen Akkulaufzeit sowie ebenfalls mit einer Schnellladefunktion (10 Min. laden für 5 Std. Musik) punkten können. Gleichzeitig überzeugt aber natürlich auch der hohe Tragekomfort und der Klang vollends.

→ Sony WH-1000XM4 Over-Ear-Kopfhörer für 250 Euro