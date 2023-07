Kopfhörer-Kracher: Top 10 In-Ears zum Bestpreis im Netz

Die Google Days bei MediaMarkt liefern dir nicht nur spannende Smartphone-Deals. Auch Kopfhörer von Google sind hier bis zum 8. August deutlich günstiger zu haben. Vor allem die Pixel Buds A-Series sind dank eines Rabatts von 33 Prozent jetzt zum besten Preis im Netz erhältlich: Bei MediaMarkt zahlst du aktuell nämlich nur noch 66 Euro für die hochwertigen In-Ears. Gleichzeitig kannst du beim Kauf der Stöpsel ebenso an einem coolen Gewinnspiel teilnehmen.

Pixel Buds A-Series: Top 10 Kopfhörer zum kleinen Preis

Neue In-Ears gefällig? Dann kannst du bei MediaMarkt während der Google Days ein waschechtes Kopfhörer-Schnäppchen machen. Hier werden bis zum 8. August nämlich satte 33 Prozent vom Verkaufspreis der Pixel Buds A-Series gestrichen. Dadurch stehen für die Bluetooth-Kopfhörer lediglich 66 Euro auf der Rechnung – ein Preis, der von keinem anderen Anbieter im Netz aktuell unterboten werden kann.

Für dieses kleine Preisschild wird dir dennoch einiges geboten. Vom schicken Design, über einen kraftvollen und detaillierten Klang bis hin zu zahlreichen tollen Features – Google liefert dir mit den Pixel Buds A-Series wirklich hochwertige Stöpsel. Besonders cool sind dabei auch die intelligenten Features, wie etwa die Möglichkeit, den Geräuschpegel automatisch an die Umgebungsgeräusche anzupassen. Und auch der Schutz gegen Wasser nach IPX4 ist überaus nützlich. Der integrierte Google Assistant rundet das tolle Gesamtpaket ab.

Nicht umsonst ergatterten die Pixel Buds A-Series bei der Stiftung Warentest die Note 2,2 (Paywall) und befinden sich weiterhin in der Top 10 der besten In-Ear-Kopfhörer unter 100 Euro. Lediglich die Akkulaufzeit von rund 5 Stunden ist ausbaufähig. Dank des mitgelieferten Ladecases kannst du mit den Bluetooth-Kopfhörern insgesamt aber dennoch 24 Stunden deiner Lieblingsmusik lauschen.

→ Pixel Buds A-Series für 66 Euro

Und auch die starken Pixel Buds Pro sind momentan günstiger zu haben. Die In-Ears punkten dabei im Vergleich zu den A-Series-Kopfhörern insbesondere mit einer aktiven Geräuschunterdrückung und einer längeren Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden (ohne ANC). Bei MediaMarkt zahlst du für die hochwertigen Kopfhörer jetzt nur noch 166 Euro.

→ Pixel Buds Pro für 166 Euro

So nimmst du am Gewinnspiel teil

Doch das war sogar noch nicht alles: Rund um die Google Days bei MediaMarkt gibt es obendrein nämlich noch ein spannendes Gewinnspiel für alle Fußballfans. Sobald du ein Google Gerät aus der Aktion kaufst, kannst du an eben jenem Gewinnspiel teilnehmen und so eins von acht signierten Trikots der Frauen-Nationalmannschaft ergattern. Melde dich dafür einfach nur bis zum 8. August auf dieser Aktionsseite für das Gewinnspiel an. Besonders cool: Die Pixel Buds A-Series für 66 Euro sind dabei dein günstigstes Ticket zur Gewinnspiel-Teilnahme.