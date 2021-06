Amazon geknackt: Prime-Day-Deals ohne Prime-Abo

Saturn kontert den Prime Day. Wie schon 2020 zieht der Elektronikhändler auch in diesem Jahr bei vielen Technik-Deals mit. Wir schauen drüber und prüfen, was das Konter-Versprechen im Einzelnen taugt, denn Saturn-Kunden haben einen großen theoretischen Vorteil: Sie benötigen keine kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft. Hier findest du unsere Top-8-Deals am Amazon Prime Day.

Vergleichen zwecklos? Die Saturn-Konteraktion zum Prime Day im Check

Prominent platziert ist etwa das Samsung Galaxy Tab A7, das für 139 Euro zum echten Tipp wird. Hier hält Saturn das Versprechen und bietet den Amazon-Preis. Im Übrigen ein noch nie dagewesener Preis für das Multimedia-Tablet mit Stereo-Lautsprechern.

Auch bei den Amazon-eigenen Artikeln zieht Saturn teilweise mit: So kostet der Fire TV Stick 4K bei beiden Händlern 28,99 Euro und rutscht damit erstmals deutlich unter 30 Euro. Das Preisversprechen gilt auch für Echo Dot, Fire-Tablets und weitere Amazon-Gerätemarken.

Darf bei keinem Prime Day fehlen: Der Fire TV Stick 4K von Amazon.

Komplett deckt Saturn die Amazon-Bandbreite aber nicht ab: Das viel nachgefragte Office-Abo Microsoft 365 Family, bei dem bis zu 6 Nutzer alle Office-Apps sowie jeweils 1 TB Online-Speicher bei OneDrive erhalten, kostet bei Amazon stark reduziert jetzt 46,99 Euro. Saturn verlangt (Stand: 21.6., 8 Uhr) noch 69,99 Euro. Hier gilt das Preisversprechen also nicht.

8K-TV und Philips Hue-Starterset mit Preisunterschieden bei Saturn und Amazon

Gleiches gilt für einen 8K-Fernseher von Samsung, der jedoch bei beiden Händlern auf unter 1.000 euro fällt und damit zum echten TV-Schnäppchen wird: Der Samsung QLED-TV Q700T mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale und 8K-Auflösung kostet bei Amazon 958,45 Euro, bei Saturn steht ein glatterer Preis von 979 Euro auf dem digitalen Preisschild. Beides sind Top-Preise für den 8K-Fernseher, der noch nie günstiger war und um über 60 Prozent reduziert ist.

Etwas deutlicher ist der Preisunterschied noch beim Philips-Hue-Starterset mit zwei farbigen Lampen des Typs E27: Bei Amazon kostet das Paket für Prime-Kunden 84,99 Euro. Saturn-Käufer müssen mit 139,95 Euro deutlich tiefer in die Tasche greifen.

→ Zum Prime Day bei Amazon

→ Zur Konteraktion bei Saturn

Kleines Fazit zur Prime Day Konteraktion von Saturn: Bei vielen Artikeln lohnt sich der Kauf bei Saturn – insbesondere für nicht-Prime-Kunden, die hier beinahe dieselben Schnäppchen machen können. Unter dem Strich bietet Amazon aber die größere Vielfalt der Angebote. Wechselseitig gilt aber: Ist ein Produkt hier ausverkauft, kann es dort noch verfügbar sein. Insgesamt wirkt die Aktion bei Amazon strukturierter als bei Saturn – obwohl die schiere Menge der Angebote dort größer sind. Während Saturn sich auf Technik-Angebote fokussiert, bietet Amazon Prime-Day-Angebote aus vielen weiteren Bereichen.