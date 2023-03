Kontaktgrill mit smarten Funktionen: Tefal OptiGrill Elite+ jetzt stark reduziert

Von Gemüse, über Sandwiches bis hin zum perfekten Steak – mit dem Tefal OptiGrill Elite+ kannst du fast alles im Handumdrehen zubereiten. Und dank der coolen Grillboost-Funktion bekommst du auch außerhalb der Grill-Saison ein tolles Barbecue-Erlebnis. Bei MediaMarkt ist der OptiGrill Elite+ momentan über die Hälfte billiger und kostet nur noch 189 Euro.

Vielseitiger Grill mit tollen Funktionen – Tefal OptiGrill Elite+

Beim OptiGrill Elite+ von Tefal handelt es sich um einen äußerst vielseitigen Kontaktgrill, der auf eine maximale Leistung von 2.000 Watt kommt. Mit einer Grillfläche von 600 cm² hast du zudem ordentlich Platz, etwa für große Stücke Fleisch oder eine Menge Gemüse. Damit kommen wir auch schon zum größten Pluspunkt des OptiGrills: Hier kannst du wirklich fast alles grillen! Über die 12 Programme für Fleisch, Hähnchen, Gemüse und vielem mehr passt das Gerät automatisch die Temperatur und Grilldauer an. Dabei wird auch die Dicke und Anzahl der Zutaten berücksichtigt, damit du ein stets optimales Ergebnis geliefert bekommst. Egal, ob Burger, Hähnchen-Spieße oder gegrilltes Gemüse – hier werden tolle Gerichte im Handumdrehen zubereitet.

Besonders cool ist dabei auch der intuitive Grillassistent. Über das Display wird dir genau angezeigt, welche Garstufe dein Fleisch momentan hat. So gelingt auch Kochanfängern das perfekte, medium gebratene Steak. Im Angebot für aktuell nur 189 Euro ist dabei die Elite-Variante des OptiGrills. Dieser verfügt zusätzlich noch über eine Grillboost-Funktion. Diese gibt deinen Zutaten extra Grillstreifen für ein noch authentischeres Barbecue-Erlebnis. Alle Reinigungsmuffel profitieren übrigens ebenfalls vom OptiGrill. Die Grillplatten sowie die Saftauffangschale sind nicht nur antihaftbeschichtet, sondern lassen sich auch unkompliziert entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen – leichter geht’s kaum! Zusätzlich zum Grill selbst bekommst du – solange der Vorrat reicht – auch noch das Rezeptbuch „Optimal International, die besten Rezepte aus aller Welt“ von Tefal, im Wert von eigentlich 9,99 Euro umsonst obendrauf. Mit einem Rabatt von 51 Prozent auf den UVP kommst du bei MediaMarkt aktuell zum guten Preis von 189 Euro an das Gerät.