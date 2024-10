Alternative zu teuren AVM-Geräten?! Lidl schmeißt unfassbar günstigen WLAN-Verstärker raus

Wenn dir die Signalstärke deines WLANs zu Hause nicht ausreicht, musst du wohl oder übel in einen Repeater, auch bekannt als Verstärker oder Extender, investieren. Dieser sorgt dafür, dass Funklöcher in deiner Wohnung oder deinem Haus der Vergangenheit angehören. Die Hersteller lassen sich solche Geräte jedoch einiges kosten. So schlägt ein Gerät der Marke AVM, Hersteller der Fritz!-Produkte, je nach Übertragungsrate gut und gerne zwischen 50 und 200 Euro zu Buche. Doch es geht auch um einiges billiger. Lidl hat mit diesem Modell von Xiaomi etwa ein spannendes Produkt im Angebot, das dich nur knapp 12 Euro kostet. Was dieser Repeater so drauf hat und ob es sich hier vielleicht sogar um eine Alternative zu den Geräten von AVM handelt? Das erfährst du jetzt.

Das kann der Xiaomi-Verstärker

Der bei Lidl angebotene Extender verstärkt deine bereits bestehende WLAN-Abdeckung. Dabei ist es egal, welchen Router du verwendest, denn er verbindet sich mit allen gängigen Modellen. Dafür verwendest du ganz unkompliziert einfach die Mi Home App. Einmal verbunden erzeugt der Extender dann eine solide Signalrate von 300 Mbit/s, die für Haushalte mit einer normalen Internetnutzung definitiv ausreichen sollte. Um die Netzverbindung auch wirklich in jeder Ecke deiner Wohnung zu gewährleisten, verfügt der Verstärker über zwei Antennen, die du separat ausrichten kannst.

Der Repeater kann eine Verbindung mit bis zu 24 Geräten aufbauen. Wenn du das voll ausnutzt, könnte die Bandbreite allerdings schnell zu knapp bemessen sein. Bei vielen Smart Home Geräten oder wenn du regelmäßig große Datenmengen hoch- und runterlädst, solltest du dich also lieber nach einem Gerät mit mehr Geschwindigkeit umsehen.

Ein weiterer Nachteil: Für den Preis bekommst du hier keinen Mesh-Repeater. Das bedeutet, dass das Modell von Xiaomi ein eigenes Netzwerk erstellt, in das sich die Geräte einwählen. Smartphone, Laptop und Co. sind also entweder mit dem normalen Router oder mit dem Repeater verbunden. Bei einem festinstallierten PC oder dem TV ist das nicht so schlimm. Wenn du dich allerdings mit dem Handy durch die Wohnung bewegst und vom Router entfernst, müsstest du dein Smartphone vermutlich manuell mit dem Repeater verbinden. Bei einem Wechsel könnte die Verbindung dann kurz abbrechen.

Eine schnellere Alternative mit Mesh-Kompatibilität ist dieser WLAN-Repeater von AVM. Seine Übertragungsrate liegt bei bis zu 2.400 Mbit/s und mit dem aktuellen Rabatt zahlst du 72,99 Euro statt der sonst gelabelten 95 Euro. Mit diesem Fritz!-Modell geht’s theoretisch auch etwas günstiger, die Lieferzeit von 3 bis 7 Monaten macht das Angebot aber zunichte.

Lohnt sich der Repeater?

Der Xiaomi Extender ist für dich eine gute Wahl, wenn du nach einer kostengünstigen Option suchst, um die Signalstärke deines WLANs zu verbessern. Vor allem, wenn du keine allzu hohen Anforderungen an einen Repeater hast und lediglich surfen oder E-Mails checken möchtest, sind die rund 12 Euro (zzgl. 5,95 Euro Versand) hier definitiv gut investiert – günstiger kommst du im Netz zudem nicht an das Gerät (zum Preisvergleich). Alle anderen werden vermutlich mit dem Modell von AVM glücklicher. Allerdings wirft Lidl hier einen wirklich so guten Preis in den Ring, dass selbst Skeptiker den Xiaomi Repeater einmal ausprobieren könnten.