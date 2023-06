Komplett irre: Otto verschleudert diesen riesigen UHD-TV von LG fast zum halben Preis

Den nächsten Blockbuster, deine Lieblingsserie oder den regelmäßigen Fußballabend möchtest du mit einem noch größeren Fernseher genießen? Otto hat gerade den UHD-TV von LG mit dem Namen „65UR73006LA“ für 555 Euro im Angebot. Was er kann und wie gut der Preis ist, klären wir in diesem Artikel.

65-Zoll-TV von LG: Das kann der Fernseher mit smarten Funktionen

Wer seinen Feierabend mit einem echten Heimkino-Gefühl verbringen möchte, sollte sich den UHD-Fernseher definitiv einmal genauer ansehen. Denn hier bekommst du eine Menge für dein Geld. Ein Highlight ist auf jeden Fall die große Bildschirmfläche von 65 Zoll beziehungsweise 164 Zentimetern. Filme, Sportevents und Co. schaust du aber nicht nur in besonders groß, sondern auch gestochen scharf. So ermöglicht der Fernseher eine hochauflösende Darstellung in 4K. Dank der Unterstützung von HDR10 Pro und HLG sind darüber hinaus noch bessere Bilder möglich.

Cool ist aber auch, dass es sich hierbei um einen Smart-TV handelt. Das heißt: Du kannst den Fernseher direkt mit dem Internet verbinden und auf deinen Streaming-Dienst der Wahl zugreifen. Ein extra Gerät musst du dafür nicht anschließen. Stattdessen schaust du deine Lieblingsserien und Videos unmittelbar über Netflix, YouTube und mehr. Außerdem lassen sich Musik und TV-Programm per Sprachbefehl starten und steuern.

Dazu punktet der UHD-TV von LG mit 3 HDMI-Anschlüssen, 2 USB-Steckplätzen sowie einem CI+ Modul-Schacht. Ein Triple Tuner ist zudem direkt integriert. Einziges Manko für Gamer: Der Fernseher kommt auf eine Bildwiederholrate von 60 Hertz, die bei hektischen Spielszenen zu Rucklern führen könnte. Hobby-Gamern dürfte das jedoch kein Dorn im Auge sein.

UHD-TV von LG für 555 Euro: So gut ist der Deal

Zurück zum Angebot. Regulär steht auf dem Preisschild des UHD-TVs eine Summe von 999 Euro (UVP). Diesen Monat reduziert Otto den riesigen Fernseher jedoch auf nur noch 555 Euro. Das entspricht einem Rabatt von Sage und Schreibe 44 Prozent. Im Preis-Check konnten wir auch keinen günstigeren Anbieter im Netz finden – somit handelt es sich dabei auch um den derzeitigen Bestpreis. Wie lange das Angebot jedoch wirklich online bleibt, können wir leider nicht abschätzen. Aus Erfahrung wissen wir aber, dass die Deals auch gerne einmal früher vergriffen sein können.