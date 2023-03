Kompakte Box mit fettem Sound: Teufel One M zum Tiefstpreis

Wenn es um Sachen Sound geht, gehört Teufel sicherlich zu den bekanntesten Marken. Die Produkte des deutschen Unternehmens überzeugen dabei mit einer stets hohen Qualität – und aktuell kommst du besonders günstig an diese. Im Rahmen des „Flash Sales“ gibt’s nämlich ganze 20 Prozent Rabatt – teilweise auf bereits reduzierte Anlagen, Boxen und Co. Unser Highlight der Aktion ist das All-in-one-Soundsystem Teufel One M für unschlagbare 319,99 Euro (nach Gutschein-Abzug). Was die Box dir für den Preis bietet, erfährst du hier.

Flash Sale – So holst du dir 20 Prozent Rabatt

Bevor wir uns der Teufel One M Box widmen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf den „Flash Sale“ selbst. Bis zum 30. März bekommst du mithilfe des Gutscheincodes TFL-ZJVWWCP9-20P ganze 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte. Einen Überblick über alle Anlagen und Soundsysteme, die du vergünstigt abgreifen kannst, findest du auf dieser Aktionsseite. Doch aufgepasst: Die dort angezeigten Preise sind ohne den „Flash Sale„-Rabatt. Dieser wird erst abgezogen, wenn du den Gutscheincode im Warenkorb einlöst. So ergeben sich teilweise echt tolle Angebote – allen voran für das Teufel One M Soundsystem.

Teufel One M – Diese kleine Box hat einiges auf dem Kasten

Beim Teufel One M für 319,99 Euro handelt es sich um ein All-in-one-Soundsystem mit integriertem Subwoofer. Dieses liefert dir 3-Wege-Stereo-Sound mit insgesamt 7 Tönern. So soll unter anderem ein satter, tiefer Bass garantiert werden, selbst bei hohen Lautstärken. Und der Sound kann sich definitiv hören lassen – vor allem für eine Box dieser Größe. Das Gerät spielt einen Frequenzbereich von 36 bis 20.000 Hz an und kommt auf einen maximalen Schalldruck von 105 dB/1m. Dank der sogenannten Dynamore-Technologie wird dabei für ein besonders breites Stereopanorama gesorgt.

Gleichzeitig ist die Steuerung ein weiteres Highlight des Teufel One M. So kannst du deine Lieblingsmusik etwa unkompliziert via WLAN oder Bluetooth abspielen. Dabei ist völlig egal, ob du ein Android– oder iOS-Gerät besitzt. Falls du dein Handy gerade nicht zur Hand hast, kannst du die Musik ebenfalls über die Bedientasten steuern. Neben den typischen Tasten für die Lautstärke, Play/Pause und Skip gibt es zusätzlich noch frei belegbare Stationtasten für Radio und für deine Playlisten. Selbst Wecker- und Sleeptimer-Funktionen sind vorhanden.

Alternativ zur drahtlosen Verbindung besitzt die Box auch noch einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, einen AUX-Stecker sowie einen USB 2.0-Slot. So lässt sich etwa ein Platten- oder CD-Spieler genauso problemlos anschließen wie ein USB-Stick oder eine externe Festplatte. Selbst mit Amazon Echo und Google Home ist das Gerät kompatibel. Im Hinblick auf die Anschlüsse bist du hier also äußerst flexibel. Falls du zusätzlich noch weitere Teufel-Anlagen besitzt, kannst du diese ebenfalls für cooles Multiroom-Streaming verbinden. Über die Teufel Raumfeld App holst du zudem noch mehr aus dem Soundsystem raus. Das Preisschild von 319,99 Euro kann sich dabei auf jeden Fall sehen lassen, denn günstiger gab’s die Box bisher noch nie. Doch denk dran: Den Rabatt gibt’s nur mit dem Gutscheincode TFL-ZJVWWCP9-20P.

