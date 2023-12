150-Euro-Koffer schießt auf die 1: Darum wollen alle diesen Samsonite-Trolley

Wer einen neuen Koffer sucht, stolpert über Marken wie Delsey, American Tourister oder Samsonite. Mittlerweile gibt es dazu recht viele Billig-Fabrikate, etwa von Amazon Basic oder Labels wie Level 8 und „Hauptstadtkoffer“ – wobei letztere keine Manufaktur-Stücke aus Berlin sind, sondern chinesischem Fabrikats entstammen. Der No.1-Besteseller bei Amazon ist jetzt ein Koffer von Samsonite. Und zwar einer mit einer Besonderheit.

Verschleißteil wurde ersetzt: Darum wollen alle diesen Samsonite-Koffer

Wir sprechen vom Samsonite S’Cure Spinner L. Der Trolley steht auf vier Rollen und gehört zu den Hartschalenkoffern. Das ist an sich erst einmal unspektakulär. Besonders macht ihn ein spezielles Feature, das zunächst unaufgeregt scheint.

Denn der S’Cure Spinner L hat keinen Rundum-Reißverschluss. Das ist angesichts des Gros auf dem Markt eine Rarität – aber bei näherem Hinsehen ein durchdachtes Feature. Denn damit fällt eines der ärgerlichsten Veschleißteile weg. Ein defekter Reißverschluss beim sonst intakten Koffer, macht den Trolley nämlich schnell zu ungewolltem Sondermüll. Eine Reparatur wäre zudem oftmals so teuer, dass ein Neukauf fast mehr Sinn ergibt.

Beim Spinner L von Samsonite verschließen sich die beiden Kofferhälften dreiseitig über mächtige Schnapp-Verschlüsse. Die Schnallen sind einzeln verriegelbar, am Haupt-Verschluss ist zudem ein TSA-konformes Zahlenschloss angebracht.

Dazu sind die beiden Kofferhälften mit großzügigen Dichtungen versehen, die die Gefahr des Eindringens von Flüssigkeiten verhindern. Dank langen gegenseitigen Verzahnungen ist das System dazu äußerst stabil, robust und weitgehend aufbruchsicher. Wenn dein Koffer also lange auf dem Rollfeld in strömendem Regen verharrt oder grob angepackt wird, ist hier nichts zu befürchten.

Zweigeteiltes und ausgekleidetes Inneres

Der Trolley ist innen zweigeteilt. Während die eine Hälfte des Koffers für grobes oder gar dreckiges Gepäck nur mit dem Plastik des Gehäuses ausgekleidet ist und über Kreuzgurte verfügt, ist die andere Hälfte mittels Stoff abgetrennt. Hier finden sich dann auch Reißverschlüsse wieder.

Der Koffer ohne Reißverschluss. So sieht der S’Cure Spinner von innen aus.

Made in der EU und Top-Bewertungen

Die überaus gut bewerteten Samsonite-Koffer stehen bei Kunden und Testern vor allem wegen ihrer robusten und guten Verarbeitung hoch im Kurs. Bei Amazon gibt es eine Bewertung von 4,7 Sternen. Dazu sind auch die Rollen widerstandsfähig und leichtgängig. Selbst der vollgepackte Reisekoffer mit 30 Kilogramm, lässt sich damit schwebend transportieren. Die Rollen sind gummiert, aber verschlucken im Vergleich mit deutlich teureren Koffern nicht alle Rollgeräusche.

Gefertigt wird der Koffer wie alle Samsonite-gepäcke übrigens in der EU. Heißt: Die Sicherheitsbestimmungen entsprechen den lokalen, ein gewisser Arbeitsschutz wird gewahrt und der Co2-Fußabdruck ist kleiner. Die Fabrik, in der Samsonite seine Koffer herstellt, steht in Ungarn. Samsonite selbst ist ein luxemburgisches Unternehmen.

Jetzt kostet der Koffer weniger als 150 Euro

Der Samsonite-Koffer ist bei Amazon nicht nur auf Platz 1 der Bestseller-Liste, sondern gerade auch deutlich reduziert. Statt der einst aufgerufenen 240 Euro, landet der Online-Gigant dank 39 Prozent Rabatt auf 146,67 Euro – und damit deutlich unter 150 Euro. Hier machst du ein echtes Schnäppchen.

Samsonite-Koffer S’Cure Spinner L im Angebot bei Amazon

Das Top-Angebot gilt dabei jedoch nur für die Version in hellem grau. Möchtest du lieber eine klassische Farbe wie Schwarz oder Dunkelblau wählen, ist es aktuell teurer.

Die L-Version des Koffers ist mit einem Fassungsvermögen von 102 Litern und 75 Zentimetern Höhe schon ein echter Koloss. Die Rede ist also von Aufgabegepäck und keinem handlichen Handgepäck-Köfferchen. Daneben steht das Modell aber auch in den Größen S, mit 34 Liter für Handgepäck, M und auch in noch größer, XL, zur Verfügung. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es derzeit aber für den beschriebenen Koffer in Größe L.