Knusprige Pommes ohne Fett? MediaMarkt rabattiert Philips Airfryer drastisch

Heißluftfritteusen liegen im Trend. Der Grund: Mit ihnen lassen sich Speisen ohne starke Gerüche und gesünder als in einer herkömmlichen Fritteuse zubereiten. Aber auch kleinere Mengen sonstiger Lebensmittel kannst du mit einem Airfryer schneller garen als etwa in einem Backofen. Bei MediaMarkt kommst du jetzt 26 Prozent günstiger an den Philips HD9270/90 Airfryer XL Essential. Wir zeigen dir, was die Heißluftfritteuse für 139 Euro draufhat.

Philips Heißluftfritteuse 26 Prozent günstiger: Hier geht’s zum Angebot!

Knusprig und gesund: Das spricht für die Philips Heißluftfritteuse

Die Philips Heißluftfritteuse hilft hervorragend bei den Vorbereitungen des Weihnachtsessens. Denn der Frittierkorb fasst 6,2 Liter und bietet somit viel Platz für große Portionen. An der Vorderseite des Airfryers befindet sich ein Touchscreen mit sieben voreingestellten Funktionen. Ob gefrorene Speisen, frische Pommes frites, Fleisch, Kuchen oder gegrilltes Gemüse – hiermit bereitest du alle möglichen Gerichte schnell zu. Dir stehen dabei mehrere Möglichkeiten zur Wahl: Braten, Backen, Grillen oder Rösten.

Fürs Garen verwendet der Philips Airfryer die sogenannte Rapid Air Heißlufttechnologie, bei der heiße Luft durch das Gehäuse gewirbelt wird. Öl benötigst du dabei kaum oder sogar gar nicht – je nach Lebensmittel und Zubereitungsart. Bis zu 200 Grad kann die Heißluftfritteuse die Luft erhitzen und so alle möglichen Speisen schön kross zubereiten. Praktisch ist zudem die Warmhaltefunktion, mit der du deine Speisen auch nach Fertigstellung auf perfekter Esstemperatur hältst. Außerdem angenehm: Den Frittierkorb kannst du nach der Verwendung einfach in der Spülmaschine säubern. So bleibt der Reinigungsaufwand im Anschluss gering.

Preis-Check: Lohnt sich das Angebot bei MediaMarkt?

Der Preissprung vom UVP (189,99 Euro) auf den aktuellen Angebotspreis von 139 Euro ist mehr als ordentlich. Immerhin sparst du so über 50 Euro. Zusätzlich liefert dir MediaMarkt die Heißluftfritteuse komplett kostenfrei. Suchst du also noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für Freunde oder Familie beziehungsweise möchtest dir selbst eine Freude machen? Dann machst du hiermit auf jeden Fall ein gutes Schnäppchen.

