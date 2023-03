Heißluftfritteuse mit riesigem Doppel-Korb: Küchenhelfer zum aktuellen Tiefpreis

Während man bei herkömmlichen Fritteusen auf Fett angewiesen ist – welches deine Küche geruchlich im Handumdrehen zur Imbissbude verwandelt – kommen Heißluftfritteusen mit wenig bis gar keinem Öl aus. Dennoch werden Pommes, Gemüse und Co. auch hier super knusprig. Bei NINJA gibt’s diesbezüglich einige spannende Geräte für deine Küche. Neben guten Heißluftfritteusen bekommst du ebenfalls einige coole Kombi-Produkte, die mit einem kleinen Rezeptbuch innerhalb von 2 bis 5 Tagen zu dir nach Hause geliefert werden.

Knusprig, lecker und gesünder: Heißluftfritteusen von SharkNinja

In Sachen Heißluftfritteuse hast du bei NINJA echt reichlich Auswahl. Von kleineren Geräten mit Fassungsvermögen von rund vier Litern bis hin zur NINJA Foodi MAX Dual Zone AF400EU mit Platz für über 9 Liter – hier ist sowohl für Singles als auch für Familien etwas dabei. Unser Highlight ist jedoch die Foodi Dual Zone AF300EU für 178,99 Euro. Die kostete bis zuletzt noch rund 230 Euro. Ausgestattet mit einem Fassungsvermögen von 7,6 Litern – aufgeteilt in jeweils zwei Frittierfächer – garst du hier problemlos all deine Lieblingsgerichte. Dabei helfen dir die sechs Zubereitungsfunktionen des Geräts. Denn neben dem reinen Heißluft-Frittieren kannst du hier auch Braten, Backen, Aufwärmen sowie Dörren. Die sechste Funktion nennt sich „Max Crisp“ und soll mit Temperaturen von bis zu 240 °C selbst Tiefkühlprodukte blitzschnell knusprig werden lassen. Zum Beispiel werden Tiefkühlbrötchen innerhalb von 4 Minuten knusprig servierfertig, anstelle von 10 bis 15 Minuten plus Vorheizen des Backofens.

Die zwei Frittierfächer mit unabhängigen Garzonen machen das Gerät dabei variabel einsetzbar. Denn Programm, Temperatur und Garzeit lassen sich individuell einstellen, wodurch du in nur einer Heißluftfritteuse zwei Gerichte auf einmal zubereiten kannst. Besonders cool ist dabei die Sync-Funktion, welche die unterschiedlichen Zubereitungszeiten aufeinander abstimmt. Für größere Mengen kannst du alternativ auch die Match-Funktion verwenden: Hier werden beide Fächer mit denselben Einstellungen in Betrieb genommen. Wenn es hingegen nur ein kleiner Snack sein soll, kannst du auf Wunsch nur eins der Frittierfächer verwenden.

→ NINJA Foodi MAX Dual Zone AF300EU für 178,99 Euro (162 Euro bei Newsletter-Anmeldung)

Heißluftfritteuse von Ninja mit großem Dual-Korb

Die anderen Heißluftfritteusen können sich jedoch ebenfalls sehen lassen. So gibt es für 254,99 Euro etwa eine coole Grill- und Heißluftfritteusen-Kombi. Diese punktet mit der namensgebenden Grill-Funktion, welche Zutaten mit bis zu 260 °C heißer Luft im Grillraum gleichmäßig erhitzt und anbratet. Für das absolute Komplettpaket greifst du hingegen zum 10-in-1 XL Multifunktionsofen für 299,99 Euro. Hier holst du dir mit nur einem Gerät gleich zehn verschiedene Garfunktionen in deine Küche.

Ein weiterer Vorteil: Du sparst auch bei den Stromkosten

Mit den Heißluftfritteusen von NINJA genießt du deine Lieblingssnacks nicht nur deutlich gesünder, du kannst sogar noch Energiekosten sparen! So sparst du bis zu 75 Prozent Energie bei jedem Garvorgang, im Vergleich zum Garen im Backofen. Auf diesen tollen Wert kommt die NINJA Foodi Dual Zone AF300EU. Doch auch bei den anderen Geräten kannst du Energie und daher Geld sparen. Im Gegensatz zu einem Ofen muss eine Heißluftfritteuse nämlich nicht lange vorheizen. Außerdem sind Backöfen meist deutlich größer. Dadurch muss mehr Energie zum Erhitzen des Ofens aufgewendet werden.