Knapp 60 Prozent günstiger: Tefal OptiGrill stark reduziert

Der Tefal OptiGrill ist das perfekte Gerät für jede Küche. Denn hier kannst du schnell, unkompliziert und ohne großen Aufwand verschiedenste Zutaten zubereiten. Momentan kommst du für 129 Euro an den Grill. Damit nicht genug: Aktionsbedingt (der Deal gehört zur Oster-Aktion von MediaMarkt) bekommst du noch einen 15-Euro-Coupon für weitere Einkäufe dazu. Zusätzlich ist noch ein Rezeptbuch für OptiGrill-Einsteiger mit dabei.

Tefal OptiGrill im Überblick: Das wird dir geboten

Mit dem OptiGrill von Tefal holst du dir die Variante mit einer Grillfläche von ca. 600 cm². Das reicht locker für kleine bis mittlere Haushalte aus. Dank sechs verschiedener Garprogramme lassen sich die verschiedensten Gerichte optimal zubereiten: Von Burger und Steaks bis hin zu Meeresfrüchten sowie Sandwiches gibt es echt allerlei Möglichkeiten. Sogar eine Auftau-Funktion für Gefriergut ist vorhanden. Für alle anderen Zutaten kannst du einfach den manuellen Modus verwenden.

Das Besondere am OptiGrill ist, dass er Temperatur und Grillzyklus an das Grillgut anpasst und dich so beim Kochen smart unterstützt. Licht-Indikatoren zeigen dir an, wie es um Steaks und Co. bestellt ist. Die Reinigung ist dank der abnehmbaren Grillplatten dabei äußerst simpel. Die Platten sind sogar spülmaschinengeeignet.

OptiGrill für 129 Euro + 15-Euro-Coupon

Für den Preis von 129 Euro, das entspricht 58 Prozent Rabatt gegenüber dem UVP, gibt’s den OptiGrill aktuell bei MediaMarkt. Gut wird der Deal insbesondere durch die Zugabe des Rezeptbuchs (im Wert von 9,99 Euro) und den 15-Euro-Coupon aus der Oster-Aktion. Alternativ kannst du auch bei Otto und bei Amazon nachschauen. Hier ist der OptiGrill ohne die Zugaben erhältlich, dafür aber noch 5 Euro günstiger. Insgesamt bietet MediaMarkt für den Aufpreis aber das bessere Gesamtangebot.

→ Tefal OptiGrill für 129 Euro bei MediaMarkt