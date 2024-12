Knaller-Deal bei MediaMarkt: Zu diesem Top-Smartphone bekommst du jetzt einen Akkusauger geschenkt

Wer ein bisschen durch verschiedene Smartphone-Angebote stöbert, erkennt schnell, dass sich in Verbindung mit einem Handytarif oft einiges sparen lässt. Nicht selten gibt’s etwa den Tarif vollkommen gratis zu den Einzelkosten des Handys. Doch wir haben einen Deal gefunden, dir sogar noch mehr bietet. Wir schauen rein.

Smartphone, 20-GB-Tarif und Akkusauger für unter 20 Euro im Monat

Jetzt haben wir dich aber lange genug auf die Folter gespannt. Schauen wir deshalb, was du hier im Detail alles bekommst. Im Zentrum steht das Smartphone Xiaomi 14T, das mit einem 6,67 Zoll großen AMOLED-Display mit 144 Hz auftrumpft. Dank MediaTek Dimensity 8300 Ultra-Prozessor und 12 GB RAM bietet es außerdem eine starke Performance im Alltag. Und mit der Triple-Kamera (50 + 50 + 12 Megapixel) knipst du hervorragende Fotos. Apps, Bilder und sonstige Dateien finden auf 256 GB internem Speicher ihren Platz. Abgerundet wird das Gesamtpaket zudem von einem 5000-mAh-Akku, der dich problemlos durch den Tag bringt.

Mehr Details zum Smartphone findest du hier!

Dazu bekommst du hier den Tarif „Vodafone green LTE 20 GB Spezial“ bereitgestellt. Dieser beinhaltet 20 GB LTE-Datenvolumen pro Monat sowie eine SMS- und Telefon-Flat in alle deutschen Netze. Dank EU-Roaming nutzt du zusätzlich all das auch in der gesamten EU – selbstverständlich ohne Aufpreis. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate.

Das ist aber noch nicht alles: Du erhältst zudem noch den Akkusauger Xiaomi G20 Lite im Wert von mindestens 85 Euro gratis dazu. Dieser bietet eine starke Saugleistung von bis zu 18.000 Pa und bis zu 45 Minuten Akkulaufzeit. Weiterhin lässt er sich dank praktischem Zubehör sowohl als Hand- sowie als Bodenstaubsauger nutzen.

Zusammengerechnet: Lohnt sich der Deal?

Aber was kostet dich dieses wirklich üppige Paket nun im Detail? Hier siehst du alle Kosten in der Übersicht:

24 × 19,99 Euro monatliche Grundgebühr

Einmaliger Gerätepreis: 1 Euro

Einmalig 39,99 Euro Anschlusskosten

Einmalig 4,95 Euro Versandkosten

Hier bestellen!

Das ergibt über die Mindestlaufzeit zusammengerechnet rund 525 Euro. Allerdings bekommst du dank Wechselbonus nochmal 50 Euro zurück, wenn du eine SMS mit „Bonus“ an die Nummer „22234“ schickst. Du landest also bei insgesamt rund 475 Euro für alles zusammen. Und wie gut dieser Preis wirklich ist, zeigt sich jetzt vor allem bei den Einzelpreisen der verschiedenen Bestandteile. Bereits das Xiaomi 14T Smartphone kostet dich nämlich normalerweise mindestens 444 Euro und an den Akkusauger kommst du derzeit nicht unter 85 Euro. Dazu kämen außerdem noch die Tarifkosten von 11,99 Euro pro Monat für den Vodafone green LTE 20 GB (ca. 288 Euro über 24 Monate). Alle Bestandteile einzeln würden dich somit rund 817 Euro kosten. Hier sparst du dir also insgesamt mehr als 340 Euro.