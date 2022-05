Irres Angebot: Top-Handy von Samsung für 1 Euro und ein Gasgrill dazu

Das Samsung Galaxy A53 5G gehört aktuell zu den beliebtesten Handys in Deutschland. Abzulesen ist das unter anderem daran, dass es in Ranking der am meisten nachgefragten Smartphones in der Datenbank von inside digital aktuell auf dem vierten Platz liegt. Jetzt gibt es das Mobiltelefon mit 128 GB Speicherplatz in der Tarifewelt von Saturn im Rahmen eines Sonderangebots zum Vatertag mit einer attraktiven Gratis-Zugabe.

Verrückter Deal bei Saturn: Samsung-Handy und Gasgrill für 1 Euro

Denn wenn du das Samsung Galaxy A53 5G bei Saturn mit dem Tarif Blue All-in M von O2 bestellst, gibt es den Enders Grill Urban kostenlos dazu. Dabei handelt es sich um einen kleinen Gasgrill, der mit zwei Edelstahlbrennern ausgestattet ist. Laut Hersteller liegt der unverbindliche Verkaufspreis für den 13 Kilogramm schweren Tischgrill bei 229 Euro. Zusammen mit dem Samsung-Smartphone bekommst du ihn aber zum Knallerpreis von gerade einmal 1 Euro – zuzüglich 3,95 Euro für den Versand.

Kombiniert werden Handy und Grill mit dem O2 Blue All-in M. Für 19,99 Euro pro Monat bietet dieser Handytarif nicht nur eine Sprach- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze, sondern monatlich auch eine Internet-Flat mit 12 GB Datenvolumen. Nutzen kannst du es mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Down- und 32 Mbit/s im Upstream. Verbrauchst du mehr als 12 GB Datenvolumen pro Monat, wird die Surfgeschwindigkeit für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats auf 64 Kbit/s im Down- und Upload reduziert. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten, einmalig kommen 39,99 Euro Anschlusspreis dazu.

Ohne Vertrag ist das Galaxy A53 derzeit übrigens auch im Angebot. Du findest es reduziert in der „Galaxy Week“ von Saturn mit rechnerisch geschenkter Mehrwertsteuer.

Samsung Galaxy A53 5G überzeugt im Test

Im Test des Samsung Galaxy A53 5G haben wir kaum Schwächen finden können. Überzeugen können bei dem Smartphone unter anderem die lange Update-Garantie, die optische Bildstabilisierung der Kamera und das insgesamt stimmige Gesamtpaket. Samsung selbst bietet das Smartphone aktuell zu einem Preis von 449 Euro an, im Online-Fachhandel ist es ab 315 Euro zu bekommen.

Ausgestattet ist das Samsung Galaxy A53 5G mit einem 6,5 Zoll großen AMOLED-Display (1.080 x 2.400 Pixel) im 16:9-Format, auf der Rückseite sind vier Kameras zu finden (64 + 12 + 5 + 5 Megapixel) und natürlich ist das mit dem Smartphone auch möglich, per NFC zu bezahlen. Ab Werk ist Android 12 vorinstalliert, der Speicher ist per MicroSD-Karte erweiterbar. Als Prozessor kommt der Samsung Exynos 1280 zum Einsatz, der 5G-fähig ist und dem 6 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen.

5G-Smartphone ohne 5G-Tarif

Allerdings: Mit dem Tarif Blue All-in M von O2 kannst du aktuell noch nicht das 5G-Netz von Telefónica Deutschland nutzen. Das ist aber nicht von Nachteil. Denn die maximal 50 Mbit/s kannst du auch über das LTE-Netz des Anbieters gut verwenden. Im Durchschnitt gibt O2 aktuell in seinem LTE-Netz eine Verfügbarkeit von 35,7 Mbit/s im Downstream an. Bei Uploads sind es durchschnittlich 25,5 Mbit/s. Alle Details zum Deal kannst du noch einmal in der Tarifewelt von Saturn nachlesen.