KitchenAid zum Tiefpreis: Hier kommst du am günstigsten an die Küchen-Ikone

Am Black Friday gibt es ein Wettbieten um den besten Preis der KitchenAid Artisan Küchenmaschine. Die KitchenAid Artisan in Rot (Liebesapfelrot) ist bei MediaMarkt noch das ganze Wochenende lang für 349 Euro zu haben. Der Preis ist ein wirklicher Kracher, denn: Obwohl die Maschine zuletzt immer mal wieder für unter 400 Euro zu haben war. So günstig wie jetzt war sie noch nie. Die Maschine war zwar schon während der gesamten Black Week im Angebot – allerdings lange Zeit für 399 Euro. Jetzt der Sprung auf 349 Euro – womit MediaMarkt mit eBay gleichzieht. Übrigens: Auch bei Saturn gibt es die Maschine günstiger – aber etwas anders. Hier ist sie im ikonischen „Empire Red“ und mit mehr Zubehör im Angebot – für zusammen 440 Euro.

Schnäppchen-Tipp bei eBay: Der Clou bei eBay: Hier kannst du sogar noch 35 Euro mehr sparen, da die Maschine für einen Gutschein teilnahmeberechtigt ist. Der gilt eigentlich für refurbished Ware, also streng genommen keine neuen Produkte. Aber: Der Händler auf dem Online-Marktplatz gibt an, dass es sich um Neuware handelt, die aus Händlerkreisen rückgeführt wurde. Unter dieser Prämisse zahlst du mit dem Gutschein RESTORENOV22 nur noch rund 314 Euro für die KitchenAid.

KitchenAid-Deal bei MediaMarkt & eBay: Das steckt drin

Im Angebot von MediaMarkt ist die KitchenAid 5KSM156ECA Artisan in der Farbe Liebesapfelrot. Bei eBay sind mehrere Farben verfügbar. Standardzubehör ist hier neben der Maschine mit Schwenkarm eine 4,8 Liter fassende Edelstahlschüssel, die in den Boden der Maschine fixiert wird. Außerdem sind die Rühr-Werkzeuge Schneebesen, Knethaken und Flachrührer zum Anbringen an den Direktantrieb mit dabei.

Dieser Direktantrieb sorgt im Übrigen dafür, dass in der Maschine nur wenig Antriebskraft verloren geht und die KitchenAid in Sachen Leistung mit vielen Küchenmaschinen mithält, die auf dem Datenblatt nominell höhere Leistungs-Angaben haben als die 5KSM156ECA mit ihren 300 Watt. Diese Konkurrenten arbeiten beispielsweise gerne mit Riemen als Antriebsübersetzer – neben dem Leistungsverlust geht hier dann auch ein erhöhter Verschleiß einher.

Zurück zur KitchenAid: Zusätzlich erhältlich ist zahlreiches weiteres Zubehör, von Rührern über Gemüseschneider bis hin zum Fleischwolf oder der Eismaschine. Insgesamt ist die KitchenAid ein sehr variabler Küchenhelfer, der vor allem Langlebigkeit und Verlässlichkeit verspricht. Da die Maschine nicht viele Schalter oder Knöpfe hat und auch keine digitale Steuerung vorgesehen ist, kannst du sie nicht direkt mit Geräten wie dem Thermomix von Vorwerk vergleichen. Schalter gibt es lediglich zum Entriegeln des Rührarmes und zur Einstellung der zehn Geschwindigkeitsstufen.

