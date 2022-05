KitchenAid zum Tiefpreis: So günstig war die stylische Küchenmaschine noch nie

Nur für 24 Stunden gelten die neuen Mittwoch-Tagesangebote bei MediaMarkt und Saturn. Und insbesondere bei Saturn ist ein Deal online, der für kurze Zeit eine der beliebtesten Küchenmaschinen stark im Preis senkt. Die KitchenAid Artisan in Grau ist einen Tag lang für 333 Euro zu haben. Der Preis ist ein wirklicher Kracher, denn: Obwohl die Maschine zuletzt immer mal wieder für unter 400 Euro zu haben war. So günstig wie jetzt war sie noch nie. Vor Angebotsstart kostete die Maschine bei Saturn noch 449 Euro, die einstige Hersteller-Preisempfehlung lag sogar bei 699 Euro. Das Angebot endet am Donnerstagmorgen um 9 Uhr und wird dann von einem neuen Deal abgelöst. Laut der Tages-Deal-Seite wird das dann ein Lenovo-Tablet sein.

KitchenAid-Deal bei Saturn: Das steckt drin

Im Angebot ist die KitchenAid 5KSM125EQG Artisan in der Farbe Liquid Gray. Standardzubehör ist hier neben der Maschine mit Schwenkarm eine 4,8 Liter fassende Edelstahlschüssel, die in den Boden der Maschine fixiert wird. Außerdem sind die Rühr-Werkzeuge Schneebesen, Knethaken und Flachrührer zum Anbringen an den Direktantrieb mit dabei.

Dieser Direktantrieb sorgt im Übrigen dafür, dass in der Maschine nur wenig Antriebskraft verloren geht und die KitchenAid in Sachen Leistung mit vielen Küchenmaschinen mithält, die auf dem Datenblatt nominell höhere Leistungs-Angaben haben als die 5KSM125EQG mit ihren 300 Watt. Diese Konkurrenten arbeiten beispielsweise gerne mit Riemen als Antriebsübersetzer – neben dem Leistungsverlust geht hier dann auch ein erhöhter Verschleis einher.

→ Küchenmaschinen-Testsieger: Die beste gibt’s für nur 100 Euro – mit einem Haken

Zurück zur KitchenAid: Zusätzlich erhältlich ist zahlreiches weiteres Zubehör, von Rührern über Gemüseschneider bis hin zum Fleischwolf oder der Eismaschine. Insgesamt ist die KitchenAid ein sehr variabler Küchenhelfer, der vor allem Langlebigkeit und Verlässlichkeit verspricht. Da die Maschine nicht viele Schalter oder Knöpfe hat und auch keine digitale Steuerung vorgesehen ist, kannst du sie nicht direkt mit Geräten wie dem Thermomix von Vorwerk vergleichen. Schalter gibt es lediglich zum Entriegeln des Rührarmes und zur Einstellung der zehn Geschwindigkeitsstufen.

Canon-Kamera bei MediaMarkt im Tagesangebot

Auch bei MediaMarkt startet am Mittwoch ein neuer Tages-Deal. Hier rutscht für 24 Stunden eine Spiegelreflexkamera von Canon im Preis. Das Einsteiger-Modell Canon EOS 2000D mitsamt Objektiv (18-55 mm Brennweite) ist kurzzeitig auf 399 Euro reduziert. Ein echter Schnäppchenpreis für solche, die in die Welt des digitalen Foto-Handwerks eintauchen wollen.