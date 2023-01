KitchenAid mit 50 Prozent Rabatt: Hier gibt es die Küchenmaschine richtig günstig

Egal, ob Kuchen- oder Pizzateig, Brot- oder Nudelteig: Die Kitchenaid Artisan Küchenmaschine ist dir eine große Hilfe in der Küche. Sie nimmt dir Kraft und Arbeit ab, damit du in der Knet- und Rührzeit etwa die Kuchenglasur vorbereiten oder die Küche saubermachen kannst. Zur WSV-Aktion bei MediaMarkt bekommst du den schicken Küchenhelfer jetzt zum Bestpreis von 379 Euro und damit 50 Prozent günstiger (verglichen mit dem UVP).

Kitchenaid Artisan im Angebot: Das kann die Küchenmaschine im Retro-Look

Bei dem Küchenhelfer von Kitchenaid handelt es sich um das Modell „Artisan“ (5KSM156ECA) in der Farbe Liebesapfelrot mit Glasschüssel und 4,8 Liter Inhalt. Mit dabei sind außerdem die drei Aufsätze Schneebesen, Flachrührer und Knethaken. So kannst du Sahne und Eier schlagen, Hefe- oder Pizzateig verquirlen und sogar Glasuren und Kartoffelpüree herstellen. Damit das Aufräumen nach dem Backen schnell geht, kannst du alle Aufsätze problemlos von der Spülmaschine reinigen lassen. Auch das rote Ganzmetallgehäuse lässt sich nach der nächsten Kochaktion leicht mit einem Wischlappen säubern.

Kitchenaid Artisan im Angebot – bei MediaMarkt ist sie jetzt richtig günstig

Die Kitchenaid Artisan Küchenmaschine wird von einem 300 Watt Motor angetrieben und bietet somit auch viel Kraft für zähen Teig. Der Vorteil der KitchenAid liegt dabei im Direktantrieb, denn verglichen mit vielen anderen Küchenmaschinene wirken die 300 Watt wenig. Maschinene, die einen Zahnriemen zwischen Motor und Rührer haben, verlieren hier deutlich an Power. Dazu ist ein Direktantrieb, wie ihn KitchenAid verbaut deutlich wartungsärmer und viel langlebiger. In der Regel hält eine KitchenAid Jahrzehnte lang.

Der Direktantrieb wirkt sich auf das planetarischen Rührsystem aus, bei dem sich der Schaft in eine andere Richtung dreht, als der jeweilige Aufsatz. Dadurch rührt und knetet der Küchenhelfer Teig und Desserts gleichmäßig gründlich und im Nu.

So gut ist das Angebot – und auch Handmixer 50 Prozent reduziert

Der Preis von 379 Euro ist zwar nicht der Tiefstpreis für die Kitchenaid Küchenmaschine, aber er liegt immerhin 50 Prozent unter dem UVP und rund 35 Euro unterhalb des zuletzt besten Angebots. Somit ist es immernoch ein guter Deal. Vor allem, da kein anderer Anbieter momentan günstiger ist. Das Angebot gilt im Rahmen der WSV-Aktion bei MediaMarkt, die noch bis zum 8. Februar läuft. Der Versand ist hierbei kostenfrei.

Alternativ oder ergänzend zur Küchenmaschine ist aktuell auch der Kitchenaid Handmixer (5KHMB732EAC) Cordless Creme bei MediaMarkt 50 Prozent reduziert und kostet nur noch 79 Euro. Auch das ist der aktuelle Bestpreis für den Küchenhelfer. Dank eines verbauten Akkus rührst und knetest du damit kabellos deinen Teig. Das Angebot gilt nur für die Farbe in Creme-Weiß. In Dunkelgrau kostet der Handmixer 88 Euro. In Rot und Schwarz kostet er deutlich über 100 Euro.