KitchenAid-Mega-Deal unter 400 Euro: An diesem Schnäppchen sind zwei Dinge besonders

Im seit 9 Uhr gültigen Tagesangebot gibt es bei MediaMarkt heute eine KitchenAid Artisan Küchenmaschine im Angebot. Der Deal ist preislich gut, die robuste und ikonische Maschine rutscht mal wieder unter die 400-Euro-Marke. Das ist aber nicht alles, was du zu diesem Schnäppchen wissen musst.

KitchenAid „Veggie-Set“: Dieses Zubehör liegt ohne Aufpreis mit dabei

Das Angebot spinnt sich um die KitchenAid 5KSM125EER, eine Küchenmaschine des US-Traditionsherstellers mit 300 Watt Leistung, die dank Direktantrieb verlustfrei übertragen werden. Dazu gibt es im klassischen Lieferumfang eine 4,8 Liter fassende Edelstahl-Rührschüssel sowie Rühr-, Schlag- und Knet-Zubehör.

Nun gibt es für die jetzt kurzzeitig aufgerufenen 389 Euro die KitchenAid als „Veggie-Set“. Das ist aber keine Absage an Nicht-Vegetarier. Der Zusatz bezieht sich auf ein Original-Zubehör, das ohne Aufpreis beiliegt. Dabei handelt es sich um den 5KSMVSA Gemüseschneider von KitchenAid. Der hat einen Gegenwert von alleine rund 90 Euro und peppt den Deal wirklich auf.

Der Gemüseschneider-Aufsatz liegt mit dabei und beinhaltet drei verschiedene Raspel- und Schneide-Trommeln.

Zur Einordnung: Das angebotene Set hat einen Herstellerpreis (UVP) von satten 749 Euro, schon vor Start des Angebots war das Set bei MediaMarkt jedoch deutlich reduziert – auf 440 Euro. Jetzt sinkt der Preis bis Samstagmorgen auf 389 Euro und damit gibt es fast 50 Prozent Rabatt gegenüber der Preisempfehlung. Der Versand kostet bei MediaMarkt nicht extra. Ein guter Punkt, denn das Paket wiegt fast 15 Kilogramm.

Das macht den MediaMarkt-Deal besonders

Wer sich mit dem Geschehen rund um die KitchenAid beschäftigt, hat in den vergangenen Monaten immer wieder Unter-400-Euro-Deals rund um die Maschine gesehen. Im Fokus war hier meist die glänzend graue Version „Liquid Grey“.

Im heutigen Tagesangebot ist es jedoch explizit die Küchenmaschine in „Empire Red“, die bei MediaMarkt im beschriebenen Veggie-Set unter die 400-Euro-Marke fällt. Das mag an sich nur eine Randnotiz sein, macht den Deal aber in einer gewissen Weise bemerkenswert. Bei „Empire Red“ handelt es sich um die Ur-Farbversion der KitchenAid, in der sie ihren Ikonen-Status erreichte.

Dieser liegt neben dem Design auch im Aspekt der Bedienung. Die KitchenAid ist kein Thermomix-Konkurrent mit smarter Funktionsvielfalt. Tatsächlich ist hier nichts digital. Einmal eingesteckt, gibt es nur zwei Bedienelemente: Den Fixierer zum Anheben des Rühr-Armes und den Geschwindigkeitsregler zum Einschalten und Modifizieren der 10 Leistungsstufen.

Ohne Veggie-Zusatz bei Otto im Angebot, Solo-Bestpreis bei Saturn

10 Euro günstiger als bei MediaMarkt ist die KitchenAid in gleicher, ikonisch-roter Variante derzeit beim Versandhändler Otto. Im Angebot, das nur noch diesen Monat – also bis heute Abend – gilt, ist die KitchenAid „Empire Red“ für 379 Euro zu haben. Der Deal ist günstiger für die Maschine selbst, jedoch fehlt es ihm am Gemüseschneider, der bei MediaMarkt inklusive ist.

Ist dir hingegen die Farbe egal, kannst du dir die Solo-Maschine bei Saturn für 369 Euro und damit zum Bestpreis sichern. Hier kommt die Maschine dann im beschriebenen „Liquid Gray“ und ist deutlich schlichter anzusehen.