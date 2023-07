KitchenAid-Konkurrenz von Bosch 46 Prozent billiger: Jetzt für unter 130 Euro

Im Angebot bei MediaMarkt ist aktuell die Bosch Küchenmaschine mit der Bezeichnung „MUMS2EW01“. Die hat ein Preisschild von normalerweise knapp 240 Euro (UVP) und gehört somit definitiv zu den hochwertigeren Modellen. Dank eines Rabatts in Höhe von fast 50 Prozent rutsch der Preis auf jetzt nur noch 129 Euro. Was die Küchenmaschine kann und wie gut der Deal ist, schauen wir uns genauer an.

Die Bosch MUM Küchenmaschine ist mit einem starken 700 Watt Motor von Bosch ausgestattet und kann so auch schwere Teige problemlos kneten – selbst große Mengen schafft die Maschine mit Leichtigkeit. Alle Zutaten lassen sich in einer Edelstahl-Schüssel mit 3,8 Litern Volumen vermengen oder zerkleinern. Aber auch kleinere Mengen lassen sich hiermit ohne Probleme zubereiten.

Dazu ist die Bosch-Küchenmaschine mit einem sogenannten 3D PlanetaryMixing-System bestückt. Dieses sorgt dafür, dass sich die Rührwerkzeuge in drei Richtungen gleichzeitig bewegen. Das soll die Bewegungen beim Kneten per Hand nachahmen und alle Zutaten zuverlässig vermengen. Für die optimale Geschwindigkeit für dein Koch- oder Back-Projekt kannst du darüber hinaus zwischen vier Stufen wählen.

Im Lieferumfang ist neben der Maschine selbst ein Patisserie-Set enthalten, mit dem du Süßgebäck optimal zubereitest. Mit dabei ist ein Schlagbesen-, Rührbesen- und Knethaken-Aufsatz. Außerdem ist ein Durchlaufschnitzler mit drei Edelstahlscheiben enthalten sowie ein transparenter Deckel mit Einfüllöffnung. So häckselst du auch Möhren, Zucchinis und mehr im Handumdrehen. Übrigens: Alle Aufsätze sind aus Edelstahl gefertigt und somit spülmaschinengeeignet.

KitchenAid-Alternative für 129 Euro: Ein guter Deal?

Für 129 Euro holst du dir bewährte Bosch-Qualität inklusive vielfältigem Zubehör in die Küche. Im Vergleich zum UVP ist das ein Rabatt von fast 50 Prozent – und so gesehen schon mal ein ziemlich guter Deal. Machen wir den Konkurrenz-Check: Im Netz finden wir die Küchenmaschine nirgendwo günstiger, es handelt sich also auch um den aktuellen Bestpreis. Zum Vergleich werfen wir noch einen Blick auf die Konkurrenz von KitchenAid. Ein vergleichbares Gerät des Herstellers gibt’s erst ab rund 295 Euro. Der Küchenhelfer von Bosch kostet also weniger als die Hälfte.

Laut MediaMarkt ist das Angebot Teil der Sommer Deals Aktion, die noch bis zum 24. Juli läuft. Es kann jedoch auch passieren, dass die Küchenmaschine bereits vorher ausverkauft ist. Wenn du sicher gehen willst, solltest du also nicht zu lange warten. Es lohnt sich darüber hinaus aber auch ein Blick auf die weiteren Deals der Aktion. Hier finden sich unter anderem Schnäppchen zu TVs, Kopfhörern, Kaffeevollautomaten und vielem mehr.