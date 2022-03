KitchenAid zum Hammerpreis: Dieses Angebot gilt nur 24 Stunden

Seit dieser Woche gibt es bei MediaMarkt wieder besondere Tagesangebote. Am Donnerstag neu – ein Küchenmaschinen-Set von KitchenAid rund um die Artisan-Küchenmaschine in ikonischem „Empire Rot“. Das angebotene „Veggie-Set“ besteht aus der KitchenAid 5KSM125EER und dem Gemüseschneider 5KSMVSA und kostet von Donnerstag bis Freitagfrüh um 9 Uhr nur 399 Euro. Absoluter Bestpreis für die Küchen-Kombi aus Edelstahl.

Die Küchenmaschine ist standardmäßig mit einer 4,8 Liter fassenden Edelstahlschüssel und drei Rühr- und Knetaufsätzen (Knethaken, Flachrührer, Schneebesen) ausgestattet. In diesem Set kommt der Gemüseschneider noch dazu, den du vorne an die Maschine anbringen kannst. Der Motor arbeitet mit 300 Watt, an der Seite gibt es zehn verschiedene Geschwindigkeitsstufen zum Einstellen.

Generell sind die KitchenAid-Geräte aus Edelstahl gefertigt und nicht nur deshalb für lange Lebenszyklen ausgelegt. Der Ursprungspreis des Sets liegt laut Hersteller bei 649 Euro. Vor dem Start des Tagesangebots lag er bei MediaMarkt noch bei 550 Euro – wurde also kurzerhand um weitere 150 Euro reduziert.

Und auch bei der Handelsschwester Saturn gibt es am Donnerstag ein Tagesangebot: Ebenfalls mit Küchenfokus, liegt hier das Augenmerk eher auf frisch gemahlenem Kaffee. Der Kaffeeevollautomat DeLonghi PrimaDonna Class ECAM 550.65.MS ist von 1.239 Euro (UVP) auf nun 749 Euro reduziert. Vor Angebotsstart lag der Preis noch bei 899 Euro. Die Kaffeemaschine bietet einen integrierten Milchaufschäumer und bereitet so zahlreiche Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zu. Bei dieser Maschine außerdem per App-Verknüpfung. Die Brühgruppe ist zur Reinigung entnehmbar – ein Umstand, auf den viele Kunden vor dem Kauf achten.

Tagesangebote bei MediaMarkt

Vom 8. bis zum 9. März gab es im MediaMarkt-Tagesangebot ein iPhone 12 zum Sonderpreis zu kaufen, danach folgte der Deal zu einem edlen Asus-Notebook. Der 24-Stunden-Deal zum iPhone 12 (64 GB) war dabei nur der Startschuss zur neuen Angebote-Serie von MediaMarkt. Demnach gibt es hier regelmäßig Tagesangebote von 9 Uhr bis 9 Uhr. Neben Smartphones könnten daher auch Fernseher, Konsolen, Haushaltsgeräte oder Smart-Home-Sets kurzzeitig radikal reduziert werden. Wie üblich gilt bei solchen Aktionen die Floskel „Solange der Vorrat reicht“. Niemand sagt jedoch, wie groß der Vorrat ist. Somit droht unter Umständen rasche Ausverkauf-Gefahr.

