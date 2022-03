KitchenAid-Alternative heute zum Mega-Preis: Küchen-Deals bei Saturn & MediaMarkt

Der Samsung-Fernseher, der noch bis 9 Uhr im Angebot war, ist nun abgelöst. MediaMarkt und Saturn starten die neue Runde Tagesangebote – und heute geht’s dabei in die Küche. Ein Küchenhelfer von Kennwood und ein Einbaugerät von Samsung sind jetzt für 24 Stunden reduziert. Die nächste Wachablösung steht dann am Donnerstagmorgen um 9 Uhr an.

Kenwood kMix deutlich reduziert

Die KitchenAid-Alternative von Kennwod, die kMix in der edlen Roségold-Variante ist um mehr als die Hälfte reduziert. Die Kenwood KMX760GD ist sonst noch mit einem UVP von 505 Euro gelistet und kostet jetzt kurzzeitig nur noch 229 Euro. Ein heftiger Rabatt. Selbst gegenüber dem Preis vor Aktionsstart sind es mehr als 100 Euro. Vor 9 Uhr kostete sie noch 327 Euro.

Die Maschine mit Rührarm und 5-Liter-Edelstahlschüssel wird von einem starken 1.000-Watt-Motor angetrieben und bietet sechs Geschwindigkeits-Stufen sowie eine Unterhebfunktion. Standardzubehör der Kenwood-Maschine sind drei Knet- und Rührhaken sowie ein Spritzschutz. Insgesamt gibt es aber noch viel mehr Zubehör, das du an die Kenwood-Maschine anbringen kannst.

Schon gewusst? Die beste Küchenmaschine im Test der Stiftung Warentest kostet nur 100 Euro – sie hat allerdings auch einen Haken im Vergleich zu den deutlich teureren Maschinen von KitchenAid, Kenwood oder Smeg.

Samsung-Einbauherd für 450 statt fast 1.000 Euro

Einen großen Satz nach unten macht auch der Samsung-Einbauherd F-NB69R2301RS mit Umluft-Ofen und Ceran-Kochfeld. Statt 949 Euro (UVP) ist er mit Zwischenschritt bei 550 Euro im Tagesangebot bei MediaMarkt jetzt kurzzeitig für nur 449 Euro erhältlich. Der Ofen bietet ein Fassungsvolumen von 69 Litern, das Ceranfeld ist mit Schott-Glas gesichert. Der Herd bietet die Standardausstattung mit vier Kochfeldern, wovon du zwei vergrößern kannst. Darunter eine Bräterzone. Der Backofen bildet eine Temperaturskala von 50 bis 275 °C an und ist damit für alle Küchen-Experimente bereit.

Tagesangebote bei MediaMarkt und Saturn

Die Tagesangebote von MediaMarkt und Saturn gibt es seit Anfang März wieder. Seitdem sind hier Küchenmaschinen, Laptops, Fernseher, Wallboxen, Speicherkarten, Kaffeemaschinen und Smartphones – auch von Apple – teilweise deutlich im Preis gesenkt worden. Jeweils für 24 Stunden, danach kam dann die Ablösung. Die Angebote gelten immer von 9 Uhr bis 9 Uhr. Wie üblich gilt bei solchen Aktionen die Floskel „Solange der Vorrat reicht“. Niemand sagt jedoch, wie groß der Vorrat ist. Somit droht unter Umständen Ausverkauf-Gefahr.

Die Tagesangebote der vergangenen Tage im Über- und Rückblick: