Keine 90 Euro mehr: Dieses Marken-Handy ist kurzzeitig irre günstig

MediaMarkt verkauft aktuell nämlich ein Marken-Handy schon für deutlich unter 90 Euro. Möglich wird das durch die aktuell laufende Mehrwertsteuer-Aktion und insgesamt satten 50 Prozent Preisnachlass gegenüber dem UVP. Welches Smartphone du dadurch richtig günstig bekommst und was dir das Gerät für den Preis liefert, erfährst du hier.

Ein Smartphone für unter 90 Euro

Im Angebot für unglaubliche 83,19 Euro ist dabei das Motorola moto g34 5G mit 128 GB Speicher. Eine wichtige Sache vorweg: Wenn du dir das Handy zu diesem Sparpreis schnappen möchtest, musst du dich vorher als myMediaMarkt-Mitglied anmelden oder registrieren. Die Angebote der Mehrwertsteuer-Aktion beschränken sich dieses Mal nämlich auf eingeloggte Mitglieder des Treueprogramms von MediaMarkt. Doch keine Sorge: Das Ganze geht ruckzuck, ist komplett kostenfrei und bietet dir nur Vorteile – wie etwa jetzt den Mehrwertsteuer-Rabatt.

Einmal eingeloggt stehen dann tatsächlich nur noch 83,19 Euro auf dem Preisschild – und so günstig war das Handy zuvor noch nie (zum Preisvergleich und -verlauf)! Für den Preis solltest du natürlich nicht die Technik eines iPhone 16 oder Galaxy S25 erwarten, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich in jedem Fall sehen lassen.

Das kannst du von dem Handy erwarten

So punktet das Motorola-Gerät beispielsweise mit einer flüssigen 120 Hz Darstellung auf dem 6,5 Zoll Display. Auch der 5.000 mAh starke Akku sollte dich locker durch den Tag bringen. Weitere Vorteile wie die 5G-Konnektivität, der per microSD-Karte erweiterbare Speicher sowie das ordentliche Kamera-Setup runden den guten Gesamteindruck ab. Abstriche muss man natürlich bei der Leistung machen, wer aber ohnehin nur surft, chattet und Co. sollte damit kaum Probleme haben.

Dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, zeigen auch die Bewertungen bei MediaMarkt. Eine durchschnittliche Bewertung von 4,8/5 Sternen bei über 65 Rezensionen sprechen eine eindeutige Sprache. Wer also ein Budget-Smartphone oder gar ein Zweit-Handy für den Urlaub sucht, macht mit dem Motorola moto g34 5G nichts falsch. Insbesondere zum aktuellen Angebotspreis von lediglich 83,19 Euro.

Wenn du übrigens noch weitere Schnäppchen suchst, solltest du unbedingt mal einen Blick in diesen Artikel werfen. Hier haben wir dir einige Highlights der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt aufgelistet. Alternativ lohnt sich ebenfalls ein Blick auf die Aktionsseite – unter den schier unendlichen Angeboten ist sicherlich noch etwas Passendes für dich dabei.

