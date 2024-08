Keine 500 Euro: Dieser riesige LG 4K-TV ist erstaunlich günstig

Groß, hochauflösend und erstaunlich günstig – so ließe sich der LG 65UR75006LK 4K-TV bei Otto aktuell beschreiben. Der UHD-Fernseher misst satte 65 Zoll bzw. 164 cm und macht dabei schon im ausgeschalteten Zustand einen imposanten Eindruck. Knipst du das Gerät an, strahlt dir dann eine 4K-Auflösung mit satten Farben und Kontrasten entgegen. Und das Beste: Bei Otto kostet der Fernseher im Rahmen der „Big Deal“-Aktion lediglich 499 Euro (plus Versand).

Das bietet dir der große LG 4K-TV

Schauen wir uns den großen Fernseher von LG mal etwas genauer an. Neben der beachtlichen Größe sticht beim Blick aufs Datenblatt unter anderem auch das Display selbst hervor. Mittels Direct LED-Backlight und der 4K-Auflösung samt HDR-Unterstützung sind tolle Farben, tiefe Schwarztöne und ein starker Kontrast eigentlich garantiert. Hinzu kommen außerdem noch der verbaute α5 Gen6 4K AI-Prozessor sowie diverse AI-unterstützte Bildoptimierungen, die für ein fortlaufend optimales Fernseh-Erlebnis sorgen sollen. Und das dank des 4K Upscalers selbst bei älteren Inhalten. Die Bilderwiederholrate ist mit 60 Hz zudem ordentlich und fürs tägliche Fernsehen und Filmabende völlig ausreichend.

Doch damit nicht genug: Auch bei den Anschlüssen hat LG an alles gedacht. Neben drei HDMI-Slots und zwei USB-Steckern besitzt der 4K-TV so etwa auch einen digitalen Audioausgang sowie einen CI+ Modul Schacht für HD+-Karten. Ferner ist ebenso ein Triple Tuner für den TV-Empfang verbaut, während du den smarten Fernseher via LAN oder WLAN selbstverständlich auch im Nu mit dem Internet verbindest. So hast du dann ruckzuck Zugriff auf alle gängigen Streaming-Apps wie Netflix, Prime Video und Co.

Big Deals bei Otto: Nicht nur der LG-Fernseher ist ein Schnäppchen

Wirklich beachtlich ist das Ganze vor allem mit Blick auf den Preis. Laut Otto wurde der 4K-TV eigentlich mit einem UVP von 749 Euro versehen. Während der „Big Deal“-Aktion des Händlers werden hiervon aber jetzt 33 Prozent gestrichen, wodurch schlussendlich nur noch 499 Euro auf der Rechnung stehen. Du zahlst hier also keine 500 Euro – wohlgemerkt für einen 65 Zoll Riesen der beliebten Marke LG. Hinzu kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 39,95 Euro per Spedition – wir konnten im Netz dennoch kein besseres Angebot für den UHD-Fernseher finden (zum Preisvergleich).

Die Big Deals von Otto laufen dabei übrigens noch bis zum 30. August und haben einige weitere interessante TV-Angebote in petto. Wer beispielsweise bereit ist, etwas tiefer in den Geldbeutel zu greifen, kann sich einen 55 Zoll großen OLED-Fernseher von LG derzeit über die Hälfte günstiger sichern. Und auch ein etwas kleineres Modell von Philips mit der coolen Ambilight-Technologie ist einen Blick wert.

