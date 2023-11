Unter 300 Euro: Dyson Akku-Sauger so günstig wie nie zuvor!

Wenn du aktuell einen hochwertigen Akku-Sauger zum verhältnismäßig kleinen Preis suchst, gibt es eigentlich kaum eine bessere Option als den Dyson V8. Das aktualisierte Modell aus dem Jahr 2023 ist momentan nämlich bei Saturn erstaunlich günstig zu haben. Für nur 299 Euro holst du dir den starken Dyson-Sauger in deine Wohnung. Mit der gewohnt hohen Saugkraft, einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten sowie nützlichem Zubehör reinigst du hiermit deine eigenen vier Wände künftig im Nu.

Dyson V8 – Ein starker Akku-Sauger zum kleinen Preis

Dyson gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Marken in Sachen Akku-Staubsauger – und auch der Dyson V8 weiß beim Blick auf die technischen Daten definitiv zu überzeugen. Insbesondere die hohe maximale Saugkraft von 425 Watt ist überaus ordentlich. In Kombination mit der Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten reinigst du deine Wohnung somit wirklich effektiv und – je nach Größe – auch problemlos in einem Rutsch. Dabei stehen dir übrigens zwei verschiedene Saugstufen zur Verfügung. Neben dem Standardmodus gibt es noch einen Maximalmodus, mit dem du selbst hartnäckige Verschmutzungen entfernt bekommst.

Ein weiterer großer Vorteil bei dem Dyson V8 Akku-Sauger ist die Motorbar Elektrobürste, diese nimmt es nämlich mit so ziemlich allen Bodenarten auf. Egal, ob Teppich- oder Hartböden – ein nerviger Aufsatzwechsel ist hiermit nicht nötig. Zudem verfügt die Bürste über einen speziellen Schutz vor verfangenen Haaren. Dadurch eignet sich der Dyson V8 auch perfekt für alle Haustierbesitzer.

Als Handstaubsauger bist du mit dem Dyson V8 noch flexibler unterwegs

Neben der Elektrobürste stehen dir mit einer Kombi- und einer Fugendüse noch zwei weitere Aufsätze zur Verfügung. Zusätzlich lässt sich der Dyson V8 auch ruckzuck in einen Handstaubsauger umwandeln. Damit deckt der Akku-Sauger so ziemlich alles ab: vom Boden bis zur Decke sowie Möbel, Autos und vieles mehr. Dabei punktet das Gerät ebenso mit einer tollen Handhabung. Trotz einer Länge von knapp 1,2 Metern bringt der Sauger nämlich lediglich ein Gewicht von rund 2,5 kg auf die Waage. Dadurch bist du äußerst flexibel unterwegs und kommst selbst an schwer erreichbare Stellen. Diese komfortable Vielseitigkeit ist uns auch im Test des Vorgängermodells äußerst positiv aufgefallen.

Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket unter anderem noch von einer super simplen und komfortablen Behälterentleerung. Der Staubauffangbehälter, welcher übrigens über ein Volumen von 0,54 Liter verfügt, kann nämlich mit nur einem Handgriff entleert werden. Und auch die mitgelieferte Wandhalterung samt Ladestation ist ein tolles Extra vom Dyson V8.

So günstig wie nie zuvor: Darum lohnt sich das Angebot bei Saturn

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis. Normalerweise ist der Dyson V8 mit einem UVP von 399 Euro versehen. Saturn streicht hiervon aktuell ganze 25 Prozent, wodurch schlussendlich lediglich 299 Euro auf der Rechnung stehen. Ein tolles Angebot, welches im Netz aktuell von keinem anderen Anbieter geschlagen werden kann. Doch nicht nur das. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt: Günstiger gab’s den Akku-Sauger zuvor noch nie im Netz!

Wenn du dir also einen top Akku-Sauger zum absoluten Tiefstpreis sichern möchtest, kannst du bei dem Dyson V8 für 299 Euro wirklich bedenkenlos zugreifen.