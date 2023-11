Unter 100 Euro: Bluetooth-Speaker von deutschem Hersteller rutscht unter magische Preisgrenze

Im Black Friday Deal des deutschen Herstellers Teufel, ist uns ein Angebot besonders aufgefallen. Hellhörig können jetzt die werden, die auf der Suche nach einem neuen Bluetooth-Speaker sind und abseits von JBL, Bose und Co. schauen wollen.

Teufel Lautsprecher kostet nur noch 99 Euro

Der absolute Testsieger unter den Bluetooth-Lautsprechern ist der Teufel Rockster Cross. Der Lautsprecher mit Tragegurt ist aber verhältnismäßig teuer mit seinen 200 bis 300 Euro, die er normalerweise kostet (der UVP liegt sogar bei 350 Euro). Dazu ist er recht üppig dimensioniert und eben kein Leichtgewicht.

Gut, dass der dicke Rockster Cross mit dem Rockster Go einen kleinen Bruder hat. Der Rockster Go ist handlicher und bietet für seine Größe (21 × 11 × 6 cm) immer noch einen satten Sound. Mit nur rund 700 Gramm ist er als immer-dabei-Lautsprecher ein echt guter Tipp und wiegt im wahrsten Sinne nicht schwer.

Wasserdicht ist er obendrein und der Rockster Go verfügt zudem über eine Freisprecheinrichtung. Du kannst damit also auch zu Hause freihändig telefonieren oder an Videokonferenzen teilnehmen.

Im Black Friday Deal bekommst du den Rockster Go gerade für 99,99 Euro.

Noch mehr zum Black Friday?

Weitere Deals in der Black Friday Woche findest du in unserem Schnäppchen-Bereich. Für mehr Hintergründe und Tipps hör dir doch gerne mal den neuen inside digital Podcast überMORGEN an. In der ersten Folge geht’s fokussiert rund ums Online-Shopping am Black Friday.