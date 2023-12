Das ist doch ein Scherz: Vodafone-Tarif mit 5G und Co. komplett kostenlos & unverbindlich

Der Mobilfunkanbieter Vodafone schenkt dir drei Monate lang eine Allnet-Flatrate und kostenloses Datenvolumen, ohne dass du dich langfristig binden musst. Das klingt nach irgendeinem riesigen Haken. Den gibt es hier aber tatsächlich nicht. Wichtig ist, dass das Angebot sich in seinen letzten Zügen befindet und laut Kleingedrucktem nur noch bis zum 7. Dezember nutzbar ist.

Drei Monate Vodafone kostenlos – dank großzügigem Bonus-Guthaben

Dabei handelt es sich um den Tarife CallYa Allnet Flat S, eine Prepaid-Karte ohne Vertragsbindung. Üblicherweise bekommst du die SIM-Karte kostenlos, aber ohne Startguthaben. Ab sofort packt Vodafone aber 30 Euro Startguthaben auf dein Prepaid-Konto, wenn du bei der Buchung den Code „BONUS30“ eingibst. Das bedeutet, du kannst CallYa Allnet Flat S knapp drei Monate – oder genauer zwölf Wochen – komplett kostenlos nutzen. Theoretisch kannst du nach den knapp drei Monaten ohne weiteres wieder aussteigen und zahlst keinen Cent.

Keine Kostenfalle, so kommst du dran

Dadurch, dass du einen Prepaid-Tarif nutzt, gehst du keinerlei Verpflichtung ein. Lädst du die Karte nicht mehr auf, kannst du den Tarif nicht mehr nutzen. Damit du die 30 Euro Startguthaben bekommst, musst du bei der Buchung den Promo-Code „BONUS30“ eingeben. Die Aktion läuft nur kurze Zeit.

Der Tarif im Detail: Für regulär 9,99 Euro kannst du innerhalb von vier Wochen insgesamt 6 GB Daten verbrauchen. Außerdem kannst du unlimitiert telefonieren und SMS verschicken. Möglich ist das im LTE-Netz von Vodafone. Außerdem kannst du sogar das Vodafone-5G-Netz in ganz Deutschland nutzen. Mehr noch: Du kannst diesen Tarif auch in der gesamten EU ohne Mehrkosten nutzen. Und: Auch Telefonate und SMS ins Ausland sind enthalten – zumindest, wenn du nicht mehr als 200 Einheiten (also Minuten und SMS) je Abrechnungszeitraum in die Netze in der EU-Länder verbrauchst. Nach Verbrauch der 6 GB je vier Wochen ist die Datennutzung faktisch nicht mehr möglich, es wird auf 32 kBit/s gedrosselt.

Auf Wunsch kannst du deine neue SIM-Karte übrigens auch kostenlos als eSIM bekommen. So kannst du sie in vielen Smartphones als Zweit-SIM-Karte nutzen. Und: Bringst du eine Handynummer mit, schenkt dir Vodafone weitere 10 Euro Startguthaben. Die Mitnahme der Nummer bei deinem bisherigen Anbieter ist kostenlos.

Günstiger als Aldi Talk: Vodafone-Jahrestarif mit deutlichem Upgrade

Zum CallYa-Programm von Vodafone gehört auch ein Jahrestarif. Das bedeutet, dass du hier im Voraus bezahlst und den Tarif dann nicht auf Monats- oder 4-Wochen-Basis, sondern wirklich 365 Tage nutzt. Heißt: Das Datenvolumen ist wie eine Jahresuhr zu behandeln. Der Vorteil: In Monaten mit mehr Bedarf kannst du mehr nutzen, wenn du – um den Schnitt zu halten – in anderen dann weniger aufbrauchst.

Bei Vodafone kostet der Jahrestarif 99,99 Euro. Das ändert sich auch in der Black Week nicht. Dafür bekommst du aber statt 50 GB jetzt 100 GB fürs ganze Jahr. Also im Schnitt 8,33 GB pro Monat für im Schnitt 8,33 Euro im Monat. Damit ist der Vodafone-CallYa-Jahrestarif, wenn du ihn jetzt abschließt, besser als der von Aldi Talk (O2-Netz, 80 GB für 99,99 Euro). Mehr zum Angebot erfährst du in diesem Artikel. Den Datenboost im Jahrestarif gibt es sogar noch bei Abschluss bis zum 21. Dezember.