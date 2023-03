PlayStation 5 für faktisch 37 Euro: So kommst du an das Angebot

Viel günstiger kamst du bisher wohl noch nie an eine PlayStation 5! Bei O2 gibt es jetzt nämlich ein krasses Tarif-Angebot, bei dem die PS5 lediglich 37 Euro (plus 4,99 für den Versand) kostet. Beim 40 GB Tarif zahlst du sonst wirklich keinen weiteren Cent für die Konsole extra. Hinzu kommt noch ein 40 GB starker Tarif für monatlich 29,99 Euro. Doch keine Panik – die monatlichen Kosten steigen durch die Sony-Konsole dabei keinen Cent im Vergleich zum Einzelpreis. Aber: Der Bedarf an einem Tarif muss schon da sein. Alle Details zu diesem Deal bekommst du hier.

PS5 für 37 Euro – Dieser Tarif-Deal macht’s möglich

Beim O 2 Free M Boost Tarif zur PlayStation 5 wird dir monatlich 40 GB LTE-/5G-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer starken Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Darüber hinaus punktet der Tarif mit einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Außerdem kannst du von der coolen Connect-Option Gebrauch machen, wodurch du den Tarif auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig nutzen kannst. Hierbei kannst du bis zu zwei SIM-Karten und sieben Datenkarten kostenlos hinzufügen.

Bei dem Tarif hast du die Wahl zwischen verschiedenen Vertragslaufzeiten, wir empfehlen dabei jedoch eindeutig die Laufzeit von 36 Monaten. Dadurch sparst du dir nämlich die Anschlusskosten von eigentlich 39,99 Euro. Außerdem kommst du so auf einen monatlichen Grundpreis von nur 29,99 Euro. Besonders cool daran ist, dass der O 2 Free M Boost Tarif regulär ebenfalls 29,99 Euro im Monat kostet – du zahlst monatlich also keinen einzigen Cent für die PlayStation 5 drauf. Die Sony-Konsole kostet dadurch wirklich lediglich 37 Euro, plus 4,99 Euro für den Versand, anstelle der üblichen 549,99 Euro, die man sonst im Netz für das Gerät zahlt. Dadurch ergibt sich bei dem Tarif eine Riesen-Ersparnis von krassen 508 Euro.

Ohne Anschlusskosten: So kommst du extra günstig an die PlayStation 5

Dennoch bekommst du die Konsole natürlich nicht einfach so. Der Bedarf an einem Mobilfunk-Tarif muss schon da sein. Aber hier bekommst du einen richtig guten Tarif mit Netzbetreiber-Qualität, inklusive 5G und High-Speed-Internet unterwegs.

PlayStation 5 – Das kann die Sony-Konsole

Die Sony PlayStation 5 gehört – zusammen mit der Xbox Series X – zu den leistungsstärksten Konsolen auf dem Markt. Auf der PS5 zockst du aktuelle Gaming-Highlights mit einer atemberaubenden Grafik und profitierst dabei von blitzschnellen Ladezeiten. Eins der größten Verkaufsargumente ist zudem der DualSense Controller, welcher mit seinem haptischem Feedback und den adaptiven Triggern vollends überzeugt.

Im Tarif-Bundle bekommst du dabei die PlayStation 5 mit Disk-Laufwerk, wodurch du beim Spiele-Kauf nicht nur auf die Angebote im PSN-Store angewiesen bist. Hier gibt es, vor allem wenn du über eine optionale PS-Plus-Mitgliedschaft verfügst, aber ebenfalls oftmals tolle Deals. Für ausreichend Speicherplatz sorgt dabei die verbaute 825 GB große SSD-Festplatte.