Kein Scherz: Netto will weniger als 70 Euro für diesen Akkusauger

Der Juskys VAC100 Pro ist ein kabelloser Akkusauger, den du sowohl als Handstaubsauger als auch als Bodenstaubsauger nutzen kannst. Das bedeutet: Du kannst mit dem mitgelieferten Saugrohr Teppiche und Hartböden reinigen oder ihn als Handgerät für Sofas, Möbel, Regale oder sogar dein Auto verwenden. Besonders praktisch ist die integrierte LED-Leuchte, mit der du auch Schmutz in dunklen Ecken problemlos aufspüren kannst.

Das hat der Akkusauger zu bieten

Sein leistungsstarker 150-Watt-Motor sorgt für eine gute Saugleistung – ideal für Haushaltsstaub, Krümel oder Tierhaare. Zwar reicht er nicht an High-End-Modelle heran, für den Alltag sollte die Leistung jedoch ausreichen. Dank des ausdauernden Akkus kannst du mit einer Ladung bis zu 55 Minuten am Stück saugen – das ist für ein Gerät dieser Preisklasse wirklich beachtlich. Der Staubbehälter fasst 0,25 Liter, was nicht riesig ist, aber für den täglichen Einsatz ebenfalls ausreicht. Ein großer Vorteil: Der Staubsauger kommt ohne Beutel aus, wodurch keine zusätzlichen Folgekosten entstehen.

Zudem ist ein HEPA-Filter verbaut, der verhindert, dass Staubpartikel ins Gerät gelangen und die Saugleistung mit der Zeit nachlässt. Dies sorgt nicht nur für eine längere Lebensdauer des Staubsaugers, sondern ist auch für Allergiker von Vorteil, da feine Staubpartikel effektiv zurückgehalten werden. Im Lieferumfang enthalten ist zudem eine Wandhalterung mit integrierter Ladestation, mit der du den Akkusauger platzsparend aufbewahren und gleichzeitig aufladen kannst. So ist er immer einsatzbereit, wenn du ihn brauchst.

Top Preis – aber es geht sogar noch günstiger

Das Beste an diesem Angebot? Der Preis! Netto bietet den Juskys VAC100 Pro aktuell für unter 70 Euro an – eine echte Kampfansage. Doch es gibt den Akkusauger sogar noch günstiger. Bei Amazon holst du ihn dir gerade etwa sogar für nur noch 59,49 Euro und beim Hersteller selbst sparst du nochmal ein paar Euro (siehe Preisvergleich). Zum kleinen Preis bekommst du hier einen soliden Akkusauger, der sich gut für den täglichen Haushalt oder das Auto eignen dürfte. Die lange Akkulaufzeit, das beutellose Design und die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten machen ihn zu einem echten Preis-Leistungs-Tipp!

Jetzt weiterlesen Für kurze Zeit: Kopfhörer mit Spitzenbewertung zum Bombenpreis